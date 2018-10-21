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Перед приездом Лукашенко в Гомель у людей забирают оружие

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  • 21.10.2018, 14:58
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Власти напуганы?

Гомельчанин рассказал в своем фэйсбуке, что милиция требует от него на время приезда глав государств сдать его старый газовый пистолет, сообщает gomel.today.

«Только что позвонили из «разрешительного отдела» РОВД с требованием сдать на временное хранение мой старенький газовый Вальтер — РР.

Ну, как же в Гомель едет правитель со свитой, и «я, инвалид 2-й группы, могу их нафиг перестрелять. Из газовика!

Интересно, как относится министр Шуневич к этому идиотизму его подчиненных?

Или это ныне в порядке вещей? Крыша едет быстро и очень интенсивно? И параллельно растет доверие и уважение к «органам?», — написал гомельчанин в своем фэйсбуке. В комментариях добавляют, что «надо еще кухонные ножи посдавать». Такое требование от милиции последовало впервые за все 25 лет владения пистолетом.


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