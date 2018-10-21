Протесты в Бресте вспыхнули с новой силой 4 21.10.2018, 14:59

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На площади в центре города собралось еще больше людей, чем в прошлые разы.

После многочисленных задержаний, судов и арестов людей, которые вышли на площадь Ленина покормить голубей, в это воскресенье на акцию пришло больше, чем в прошлую. В городе сегодня проходит «кормление голубей» - акция протеста жителей Брестчины против строительства в регионе завода по изготовлению аккумуляторных батарей. Более 100 противников строительства аккумуляторного завода собрались на площади Ленина, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Именно на этот день, сотрудники милиции вызвали повестками в РОВД независимых журналистов, общественных активистов, чтобы уменьшить общественный энтузиазм акций протеста, которые с весны проводятся в Бресте.

Правозащитник Владимир Величкин, который занимается мониторингом мирного собрания, сообщает, что сотрудники милиции в штатском фиксируют на видеокамеры все, что происходит на площади.

Вызванных на сегодня в Ленинский РОВД общественных активистов Валерия Фоминского и Алеся Облаку оставили в ИВС до суда. Есть мнение, что их накажут за участие в акции 14 октября, согласно ст. 23.34 КоАП.

У журналиста Евгения Скребца инспектор Леонович А.П. взял объяснения по двум эпизодам изготовления продукции СМИ. (Ст. 22.9 КоАП). От дачи показаний он отказался, сославшись на ст 27 Конституции РБ. Скребцу была вручена повестка на 24 октября на 11-20 туда же.

Журналистов телеканала «Белза» Милану Харитонову и Алеся Левчука тоже отпустили из Ленинского РОВД Бреста. Перед этим им сообщили, что будут составлять по 2 протокола на каждого за видеоматериалы с судов над Брестские активисты.