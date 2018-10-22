Полина Республика удивила жюри X-фактора 22.10.2018, 11:53

Фото: buzma.org

Белорусская певица представила на популярном украинском шоу свою авторскую песню.

Белорусская певица Полина Республика участвует в украинском телешоу Х-фактор. Во время отборочных прослушиваний она представила там свою авторскую песню "Пинки", которую исполнила на русском языке, передает «Еврорадио».

Теперь Полина попадет в тренировочный лагерь, где будет готовиться к следующим раундам певческого шоу.

Полине сейчас 24 года. Известность пришла к ней в 2011 году, когда она победила на фестивале авторской песни "Бардовская осень" в Бельске-Подляском.

Она признается, что пришла на Х-фактор, потому что хочет попробовать себя на телевидении.

Белорусские музыканты довольно часто едут в Киев, чтобы принять участие в популярном шоу. На Х-факторе появлялся Павел Аракелян, Иван Вабищевич ( "Дядя Ваня"), Берта. А в польском X-факторе участвовали The Toobes.