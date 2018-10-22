В Бресте осудили протестующих против аккумуляторного завода 1 22.10.2018, 17:28

Один активист заявил об ухудшении здоровья.

В Ленинском суде Бреста состоялись заседания по делам четырех задержанных на прошлой неделе протестующих против аккумуляторного завода, передает «Радыё Свабода».

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шaрендo получил 15 базовых штрафа (367,5 рублей) за участие в несанкционированной «массовой акции». По 10 базовых (245 рублей) получили Валерий Фоминский и Алесь Обляк.

На процессе над Oбляком он заявил ходатайство, чтобы его судили на белорусском языке. Судья Александр Семенчук отклонил ходатайство, сославшись, что в Беларуси два государственных языка.

Суд над одним из лидеров протестующих Демьяном Лепясевичем перенесли по его ходатайству на 26 октября. Лепесевич заявил о плохом самочувствии, снижении качества слуха и зрения. Он объяснил, что расценивает как пытки то, что в камере изолятора была антисанитария, тусклый свет, к нему подселили грязного бродягу, отключали воду, гудел вентилятор.

Лепесевича, Обляка, Фоминского и Шарендо задержали в конце прошлой недели за участие в акции протеста против аккумуляторного завода, которая прошла 14 октября.

Правозащитники полагают, что это были превентивные задержания, чтобы не допустить их участия в протесте 21 октября.