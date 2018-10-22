Андрей Шарендо - судье: Не вижу смысла участвовать в этом фарсе 3 22.10.2018, 19:23

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Андрей Шарендо

Активист «Европейской Беларуси» посоветовал судье почитать Конституцию страны.

Сегодня в Бресте осудили протестующих против аккумуляторного завода. Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шaрендo получил 15 базовых штрафа (367,5 рублей) за участие в несанкционированной «массовой акции».

На суде активист заявил:

«Протоколы написаны под копирку. Вину не признаю. Право на мирное собрание гарантировано мне Конституцией и международным правом, поэтому не вижу смысла участвовать в этом фарсе», - цитирует Андрея Шарендо «Вясна».

«Свидетелем» на процессе выступал милиционер роты ППСМ Ружанский.