Поступил первый «звоночек» от нового декрета о «тунеядцах» 24 24.10.2018, 8:48

6,992

Раз одним пакетом идет «западная коммуналка», то вторым должна идти «западная зарплата».

Недавно министр труда Ирина Костевич заявилa, что в Беларуси тестируется «тунеядская база». Первые результаты тестов пообещали уже в ноябре.

Как оказалось, власти уже во всю пробуют новый декрет в «полевых условиях». Правовой инспектор труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко рассказал сайту Сharter97.org о «первых ласточках» нового декрета:

- История очень жизненная. В профсоюз РЭП обратился программист-фрилансер, который нигде официально не работает. Основная статья его доходов - работа в иностранных компаниях. На жизнь он не жалуется.

Но неожиданно его по телефону приглашают в администрацию центрального района Гомеля в «тунеядскую комиссию».

На вопрос «что вы мне будете предлагать» они ответили: «будем вас воспитывать трудом». Он думал, что ему предложат работу по специальности, но это не так. Комиссия может предложить ему, человеку с высшим образованием, даже работу дворника.

Обратившийся ко мне человек сказал, что не пойдет на разговор, но дело в том, что он является собственником жилья и его интересует 100%-ая оплата коммунальных услуг, которую готовят власти с 1 января.

Что это будет - мне самому интересно. Государство нас постоянно пугает этой цифрой, а никто не знает, что это за сумма.

Мы с ним решили, что не стоит туда ходить. Они просто не в состоянии предложить ему интересную вакансию. Это даже смешно обсуждать.

А во-вторых, он пообещал, что как только ему придет «»тунеядская жировка, то он с радостью поделится своей квитанцией с нашим профсоюзом.

Хочу отметить, что это первый реальный кейс обращения с подобной проблемой. Других случаев не было. Это своего рода первый «звоночек» от нового декрета о «тунеядцах».

Вспомним и о том, что наши чиновники говорили не только о коммуналке, но и медицине, проезде в общественном транспорте.

Я не знаю, как они собираются осуществлять свой замысел, ведь медицина у нас по Конституции бесплатная. С проездом - тоже не знаю, если только чиновники изобретут «проездной тунеядца». Вот эти вопросы и повисают в воздухе.

- Правительство заявило о том, что ставит своей целью перевести все население Беларуси на 100%-ую оплату услуг ЖКХ. Получается, что через некоторое время не только «тунеядцы» будут оплачивать коммуналку по полной стоимости. Как вы думаете, может власти решили опробовать реакцию населения на новые «жировки» именно на «тунеядцах»?

- Мне тяжело искать здравый смысл там, где его нет. Безусловно, если государство вводит такие «жировки», то оно должно подумать и о достойной оплате труда. Наши чиновники декларируют средние зарплаты на уровне 500 долларов, а на деле - в регионах 250 долларов считается хорошим заработком и люди в очередях стоят за такими вакансиями.

- Действительно, власти постоянно нас пугают странами Запада, где население оплачивает коммуналку на 100%, но никто не говорит о зарплатах, которые там получают.

- Безусловно, в той же Польше декларируется средняя заработная плата до $1270, а вы говорите народу, что будете брать 100% за коммуналку при такой нищенской зарплате. Хорошо, без вопросов. Но тогда дайте нам такую среднюю зарплату, чтобы мы могли оплачивать такие услуги ЖКХ.

Правительство пугает нас, мы двадцать лет слышим «вы что, хотите как на Западе?», так может пришло время и белорусы хотят «как на Западе».

Но тогда обращаюсь к нашим чиновникам, пусть предлагают полный пакет. Раз одним пакетом идет «западная коммуналка», то вторым должна идти «западная зарплата».

- Почему, на ваш взгляд, мы не видим в СМИ и общественном пространстве резонанса и информации о работе «тунеядских комиссий»?

- Мне сложно сказать, может кто-то молчит и со всем соглашается. Но факт остается фактом. Уже сегодня людей вызывают в «тунеядские комиссии». Обновленный декрет начал работать, а комиссии не только собирать информацию, но и вызывают белорусов на ковер.

Знаете, я свято верил, что до конца года они не осмелятся трогать людей. Нет, оказалось, что они уже «пробили» по базе человека и решили за него взяться.

- Власти заявляли о том, что злостных нарушителей будут отправлять в ЛТП. Как вы думаете, может ли обратившийся к вам программист, если он откажется платить, оказаться в таком учреждении?

- Я думаю, что это перегиб. К счастью, у нас есть норма, согласно которой чиновники cвоим решением не могут ограничить свободу человека. Все-таки должно быть судебное разбирательство.

Думаю, что комиссии будут ходатайствовать перед судами об отправке «тунеядцев» в ЛТП, а решения будет принимать суд.

- Когда ждать общественной реакции на новый закон?

- Декрет вступает в силу с 1 января 2019 года. Новые «жировки» придут белорусам 15 февраля. Именно тогда временно незанятые в экономике собственники жилых помещений должны будут платить за услуги ЖКХ по полной. Тогда люди начнут бурно реагировать и выражать свое недовольство. Но я бы не откладывал решение проблем в долгий ящик. Проблемы нужно решать уже сейчас.