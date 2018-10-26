Украинский журналист: Надо было видеть кислое лицо нашего усатого белорусского «брата»22
- 26.10.2018, 21:01
- 6,325
Лукашенко досталось от Порошенко в Гомеле.
Украинский журналист Виктор Уколов прокомментировал встречу Лукашенко и Петра Порошенко на Форуме регионов:
«Дело в том, что после продолжительного выступления Лукашенко, который в традиционной русской манере начал лицемерно нудить о дружбе трех братских народов, которые могут разобраться между собой без посредников, Порошенко неожиданно взял слово во второй раз.
Он блестяще отразил аргументы России, прозвучавшие от Лукашенко.
Напомнил о Минских договоренностях, которые определили путь к миру, но не выполняются Россией. Поблагодарил европейских и американских партнеров. Рассказал, как установить реальный мир.
Надо было видеть кислое лицо нашего усатого белорусского "брата" :)
Это был настоящий, живой, полемический стиль украинского президента, которого невозможно загнать в дипломатическую ловушку», - подчеркнул украинский журналист.