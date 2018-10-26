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Украинский журналист: Надо было видеть кислое лицо нашего усатого белорусского «брата»

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  • 26.10.2018, 21:01
  • 6,325

Лукашенко досталось от Порошенко в Гомеле.

Украинский журналист Виктор Уколов прокомментировал встречу Лукашенко и Петра Порошенко на Форуме регионов:

«Дело в том, что после продолжительного выступления Лукашенко, который в традиционной русской манере начал лицемерно нудить о дружбе трех братских народов, которые могут разобраться между собой без посредников, Порошенко неожиданно взял слово во второй раз.

Он блестяще отразил аргументы России, прозвучавшие от Лукашенко.

Напомнил о Минских договоренностях, которые определили путь к миру, но не выполняются Россией. Поблагодарил европейских и американских партнеров. Рассказал, как установить реальный мир.

Надо было видеть кислое лицо нашего усатого белорусского "брата" :)

Это был настоящий, живой, полемический стиль украинского президента, которого невозможно загнать в дипломатическую ловушку», - подчеркнул украинский журналист.


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