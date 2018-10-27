«ФСБ постаралась»: Путина высмеяли за новый трюк с ростом

«ФСБ постаралась»: Путина высмеяли за новый трюк с ростом11
- 27.10.2018, 12:06
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На фоне жителей Ханты-Мансийска президент РФ выглядел весьма высоким мужчиной.
Владимира Путина высмеяли за новую уловку с ростом во время визита в город Ханты-Мансийск.
"Какой хороший город! На фоне любого из местных Путин - весьма себе высокий и представительный мужчина!" - написал в Telegram политолог Алексей Голобуцкий.
"Но ФСБ всё равно постаралась и нашла бабку из местных, которая даже Путину в пуп дышит. Или это всё-таки табуретка под ВладимВладимычем?" - посмеялся он.