«Скажите этому идиоту, что зарплаты 1000 рублей никогда не будет» 7 27.10.2018, 13:13

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Беларусь заняла 123-е место в рейтинге благосостояния государств.

Известный блогер NEXTA выпустил новую программу на «Белсате».

100 лет ВЛКСМ

Отечественная система образования во главе с министром-коммунистом смотрит, скорее, в темное прошлое. Век Всесоюзного ленинского комсомола Беларусь отмечает на государственном уровне! Как и полагается, добровольно-принудительными мерами.

«Просим оказать содействие Советскому РК БРСМ в Минске и направить на мероприятие «100 добрых сердец молодежи» 30 человек. Форма одежды - соответствующая погоде для уборки территории», - говорится в официальном письме.

Портреты вождей, тематические почтовые марки и множество пионерских мероприятий. Объявился даже ветеран ВЛКСМ! Казалось бы - косплей или маскарад, но... это действительность.

Министр образования Игорь Карпенко говорит, что «комсомол - прочный фундамент, на котором нынешнее поколение молодежи может смело и уверенно строить будущее нашей страны».

Правда, сначала нужно убедить молодежь не уезжать за границу. Мол, Беларусь - «одна из лучших стран для жизни».

Страна для жизни

Беларусь заняла 123-е место в рейтинге благосостояния государств авторитетного швейцарского банка «Credit Suisse». С уровнем богатства ниже 5 тысяч долларов на одного взрослого мы попали в одну группу с Мали, Нигером, Чадом, Суданом, Эфиопией и Нигерией. Житель Гродно сердится: «Скажите этому идиоту, что зарплаты 1000 рублей никогда не будет».

Тем временем более чем в сто раз богаче нас - Австралия, США и Швейцария, где, кстати, почти отсутствуют полезные ископаемые.