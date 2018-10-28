Белорусская эмиграция в Литву стремительно растет

Белорусская эмиграция в Литву стремительно растет1
- 28.10.2018, 14:29
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Белорусы стали вторыми после украинцев по числу людей, желающих иметь литовское гражданство.
Число белорусских эмигрантов в Литву стремительно растет, сообщает телеграм-канал «Экономика Беларуси».
Если в 2015 году в Литву иммигрировало из Беларуси чуть более 500 человек, то в 2016-м их было 1,3 тыс., а в прошлом году — уже 2,8 тыс.
Белорусы стали вторыми после украинцев (4,4 тыс. в 2017-м) по числу желающих иметь литовское гражданство.
Интерес к Литве со стороны белорусов объясняется низкими ценами на литовскую недвижимость в сельской местности. Для граждан Беларуси это дает возможность сначала получить многократную шенгенскую визу, а в дальнейшем претендовать на жительство и гражданство этой республики, входящей в ЕС.
Инвестиции белорусского бизнеса в Литву в прошлом году выросли до 104,5 млн евро.