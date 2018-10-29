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Катающийся на необычном велосипеде китаец стал звездой Сети

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  • 29.10.2018, 11:09
  • 1,301

Умелец создал велосипед в виде дракона.

Этот житель Китая, который работает сварщиком, а в свободное время увлекается ремёслами, прекрасно знает, что палочки от эскимо выбрасывать не нужно, пишет 120.su.

Мало того, что 41-летний мужчина собрал более 22000 таких палочек и сделал себе из них велосипед, так он ещё и придал своему творению облик мифического дракона.

Неудивительно, что когда умелец выезжает на велосипедную прогулку, он приковывает к себе взгляды всех прохожих.


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