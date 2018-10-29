Что известно об ужасной трагедии в Лунинце 5 29.10.2018, 14:44

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СК возбудил уголовное дело за убийство малолетней с особой жестокостью.

27 октября в квартире многоэтажного дома в Лунинце отец нашел тело восьмимесячной девочки. Как нам стало известно, ребенка обезглавили. По подозрению в убийстве малолетней задержали мать ребенка и ее 47-летнего приятеля. Tut.by узнал подробности жизни семьи, где произошла трагедия.

25-летняя Наталья и ее муж Леонид воспитывали троих детей. Двух мальчиков — 4 и 6 лет — и восьмимесячную Аню. Семья жила в квартире на пятом этаже новостройки на улице Гагарина. Как рассказал журналистам дальний родственник Натальи, который попросил не указывать его имя, молодые люди прожили в браке 7 лет, а до этого долго встречались. Все трое детей — общие.

Страница Натальи в соцсети заполнена фотографиями детей. Есть среди них и снимки маленькой Анны. Под фотографиями — трогательные подписи: «Моя доченька», «Моя принцесса». Последний раз мама заходила в Сеть приблизительно за час до жестокого убийства малышки.

«В школе Наташа была хорошей девочкой, училась неплохо, всегда помогала, если нужна была помощь. Но уже подростком очень часто уходила из дома, пропадала на несколько дней, ночевала у подруг и друзей», — рассказала журналистам бывшая одноклассница Натальи Ольга.

Знакомые и родственники характеризуют Наталью нейтрально: алкоголем не злоупотребляла, любила и заботилась о детях. Однако, говорят, в последнее время ее нередко видели в увеселительных заведениях Лунинца. Зачастую — без супруга. По словам знакомых Натальи, женщина «могла выпить бокал вина», но «очень пьяной» ее не видели.

После рождения Ани мама ушла в декретный отпуск, Леонид продолжил работать на одном из заводов города. «Это была счастливая и любящая семья», — рассказал TUT.BY родной брат отца девочки Валерий. Все родственники сейчас в шоке.

Бывшая одноклассница Леонида Анна рассказала журналистам, что ее дети ходят в один детсад со старшими мальчиками Натальи и Леонида: «Со стороны выглядят как обычная хорошая семья».

Соседи, с которыми пообщалось «Медиа-Полесье», говорят, что, действительно, по утрам супруги часто вдвоем вели старших сыновей в детсад. Однако по вечерам из их квартиры доносились звуки застолья и семейных разборок.

Близкие Леонида отзываются о нем положительно. По их словам, он трудолюбивый, заботливый отец, любящий муж. При этом отмечают, что дети всегда были досмотрены в основном благодаря Леониду и его семье.

Именно Леонид в ту страшную субботу 27 октября нашел дома тело маленькой дочери. Как рассказал журналистам его двоюродный брат Александр, в день убийства глава семейства с сыновьями помогал своим родителям по хозяйству. В это время в их квартире Наталья распивала спиртные напитки в компании с 47-летним знакомым Виктором. По неподтвержденной информации, с ними также находилась 45-летняя женщина.

По данным портала «Медиа-Полесье», во время застолья компанию раздражал плач малышки, что и послужило поводом для убийства. Леонид приехал домой примерно через 30-40 минут после трагедии. Он увидел, что случилось, и вызвал скорую с милицией.

По информации сайта, ребенку не просто перерезали горло — малышку обезглавили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за убийство малолетней с особой жестокостью. Задержаны мать ребенка и ее знакомый Виктор. Пока неизвестно, кто из них расправился с девочкой. Близкие задержанной настаивают, что сама Наталья не могла так поступить со своей дочерью:

«Она на это, во-первых, не способна, во-вторых, она любит своих детей», — уверяет родственник женщины.

В отделе образования, спорта и туризма Лунинецкого райисполкома журналистам сообщили, что семья действительно состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Основанием послужило употребление алкоголя и семейно-бытовой конфликт, который однажды закончился вызовом милиции.

В органах опеки уверяют, что после постановки на учет с родителями проводилась профилактическая работа.

— Все субъекты профилактики участвовали. Качество проводимой работы сейчас анализируется.