Андрей Шарендо: Протесты в Бресте выходят на политический уровень 29.10.2018, 16:28

1,515

Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Есть надежда на волну выступлений в других городах Беларуси.

Об этом в интервью Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», координатор Белорусского Национального Конгресса в Бресте Андрей Шарендо, комментируя свое задержание накануне акции против аккумуляторного завода в Бресте.

- Вас задержали 19 октября, а на свободу вы вышли только 22-го, когда воскресная акция уже состоялась. Расскажите, как все происходило?

- Меня задерживали в пятницу, накануне очередной акции против аккумуляторного завода.

Арестовали после обеда, но сотрудники милиции сидели во дворе на лавочке с самого утра и следили за мной. Гуляя с ребенком, периодически подходил к ним и спрашивал, что они тут делают. Но они просто прятали глаза и ничего не отвечали.

Когда меня задерживали после обеда, спросил – зачем тянули так долго? Они ответили: не было приказа. Думаю, что милицейского начальство тянуло с задержанием нарочно, чтобы закончился рабочий день и можно было оставить меня в ИВС на все выходные. Такой вот циничный подход.

- Чем вам запомнилось очередное «посещение» Брестского ИВС?

- Знаете, для меня там нет ничего нового, за 10 лет в ИВС ничего не изменилось.

Интересно другое: меня поместили в камеру с двумя парнями, для которых это было первым визитом в ИВС и потому было шоком. Оба были задержаны ГАИ на трое суток по новому закону. У одного права были просрочены, а другой был лишен прав на год за превышение скорости. Никаких правонарушений при этом они не совершали и были очень удивлены тем, что в центре Европы человека могут взять и просто «закрыть» на несколько суток.

- И как для них прошел «тюремный ликбез»? Открылись глаза на политическую ситуацию в стране?

- Конечно. Более того: все, кого я встречал в ИВС, знают про наши воскресные протесты и понимают, чем они вызваны. За это отдельно хочу поблагодарить брестских блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина.

Один их парней, которые сидели со мной в ИВС, в прошлом был сотрудником милиции. И даже он сказал, что хоть пока еще и не выходил на площадь, поддерживает наши протесты и находится на грани того, чтобы присоединиться не только к акциям в Бресте, но и к любым протестам против режима Лукашенко. Поддержка людей чувствуется – и это хорошо.

- После фактических трех суток ареста, вы получили еще и штраф в 15 базовых. Что можете сказать о суде над вами?

- На суд пришли несколько десятков человек. Эта поддержка была очень важной для меня. Пожалуй, это единственное, что имело значение во всей истории с задержанием.

Потому что сам процесс надо мной проходил в лучших традициях фарса. Судья послушно читал по бумажке то, что ему приказали зачитать. Показания милиции были написаны «под копирку». Их в десятый раз давал один и тот же прапорщик из Ленинского РОВД Бреста – незавидная служба. Люди просто в глаза говорили ему «Попка-дурак». Судья даже удалял за это из зала. В целом, все выглядело довольно смешно.

- Зачем властям понадобилась целая спецоперация по вашему задержанию?

- Акции протеста в Бресте набирают размах. Видно, наверху кто-то запаниковал и оттуда пришел приказ: остановить «смутьянов» любой ценой. Потому задержали не только меня, но и еще несколько человек из числа наиболее активных участников протеста.

Но планы властей провалились: на акцию вышло еще больше людей, чем в первый раз. Несмотря на штрафы и аресты, к нам присоединяются все новые участники – и это радует и внушает надежду.

Думаю со временем акции будут настолько многочисленными, что получится изменить их формат – ведь одного кормления голубей недостаточно для изменения ситуации.

- Значит «кто-то наверху» запаниковал не зря?

- Конечно. Во-первых, протесты в Бресте выходят на политический уровень. Кроме требования остановить строительство аккумуляторного завода, у протестующих появились политические требования.

Людям стало понятно, что к их мнению не прислушиваются не только местные власти. Это порок всей системы Лукашенко, которая наплевательски относится к народу.

И люди понимают, что после завода будут новые нарушения их прав – в итоге брестчане выходят на площадь более активно и высказываются более смело.

Будем надеяться, что это даст новый толчок для волны протестов – не только в Бресте, но и в других городах Беларуси, где есть какие-то проблемы. А проблем, с которыми нельзя мириться, сегодня у людей хватает.