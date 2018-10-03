Мариуш Блащак: США являются гарантией безопасности свободного мира 3.10.2018, 13:17

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Министр обороны Польши выступил на саммите НАТО в Брюсселе.

В Брюсселе начинается двухдневный саммит министров обороны стран НАТО. Главными темами встречи станут расходы на оборону и угроза со стороны России. Польшу представит министр обороны Мариуш Блащак, сообщает «Радио Польша».

Перед началом встречи в Брюсселе глава оборонного ведомства Польши сообщил об интенсивной работе правительства над реализацией проекта по созданию постоянных баз войск США в Польше.

По словам Мариуша Блащака, США являются гарантией того, что свободный мир может чувствовать себя в безопасности. Глава Минобороны напомнил о предложении Анджея Дуды в ходе визита в Белый дом построить в Польше так называемый Форт Трамп.

«Мы очень интенсивно работаем над реализацией этого проекта, поскольку он может очень положительно повлиять на оборонные возможности нашей страны, равно как и всего Североатлантического альянса», - отметил Мариуш Блащак.

Согласно подсчетам Белого дома, строительство постоянной базы американских войск в Польше может обойтись в 7 млрд. злотых (больше полутора миллиарда евро). К этом времени неизвестно, какую часть этой суммы должна была бы заплатить Польша.