США готовы использовать свой киберпотенциал в интересах НАТО 3.10.2018, 14:14

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Представитель Пентагона заявил, что этот сигнал в первую очередь направлен на Россию.

США в ближайшие дни объявят, что они будут использовать оборонительный и наступательный киберпотенциал в интересах НАТО, если альянс обратится с такой просьбой, сообщает «Голос Америки».

Об этом сообщила высокопоставленный представитель Пентагона на фоне озабоченности по поводу все более агрессивного применения Россией ее киберпотенциала.

Блок НАТО, в который входят 29 стран, в 2014 году признал киберпространство еще одним пространством ведения боевых действий, наряду с сушей, воздухом и морем, но не конкретизировал, что из этого следует.

«Мы официально объявим, что США готовы предложить НАТО свои возможности в киберпространстве, если поступит такая просьба», – заявила первый заместитель помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэти Уилбаргер, которая сопровождает министра обороны США Джима Мэттиса в поездке по Европе.

По словам Уилбаргер, США будут по-прежнему контролировать свой персонал и потенциал, но будут использовать их для поддержки НАТО, если получат такую просьбу.

Она добавила, что это является частью возглавляемых Великобританией усилий по усилению киберпотенциала НАТО.

На недавнем саммите государства-члены альянса объявили о создании центра операций в киберпространстве для координации действий НАТО в киберпространстве.

Североатлантический альянс также обсуждал интеграцию киберпотенциала отдельных стран при проведении общих операций НАТО.

В прошлом году официальные лица заявили, что США, Великобритания, Германия, Норвегия, Испания, Дания и Нидерланды разрабатывают принципы ведения боевых действий в киберпространстве, которыми могли бы руководствоваться их вооруженные силы при решении вопроса о целесообразности более широкого развертывания оружия для проведения кибератак.

Высокопоставленные представители силовых структур стран Балтии и Великобритании заявляют, что располагают разведданными о постоянных российских кибератаках с целью вывести из строя европейские энергетические и телекоммуникационные сети, а также о кампаниях дезинформации в Интернете.

«Это сигнал, который в первую очередь направлен на Россию», – заявила Уилбаргер.

Она добавила, что этот шаг четко продемонстрирует способность НАТО противостоять усилиям России в киберпространстве и будет способствовать разработке более согласованной политики альянса в отношении киберпространства.