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В Беларуси обнаружен новый вид птиц

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  • 3.10.2018, 14:52
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Фото: Юрий Янкевич

В 1990-х годах эта птица гнездовалась очень близко к нашей границе.

В сети белорусских орнитологов в минувший вторник попалась овсянка-ремез – новый вид птиц для Беларуси. Отлов производился на реке Свольна у деревни Лисно Верхнедвинского района, передает interfax.by.

Как сообщили в организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ), данная представительница пернатых может стать 333-й в списке орнитофауны республики.

"Птицу поймали и окольцевали на Витебщине орнитологи Денис Китель и Юрий Янкевич", - проинформировали в АПБ.

"Может быть, овсянка-ремез была в Беларуси и раньше, - приводятся в сообщении на сайте организации слова Кителя. – Она в 1990 годах гнездовалась очень близко к нашей границе. Наверное, орнитологи того времени пропустили ее. Как мы пропустили залет сибирской завирушки в прошлом году: эта птица была в Европе повсюду, но не у нас".

Это третий новый вид, зарегистрированный сотрудниками станции кольцевания птиц "Сосновый бор" для Беларуси, отметили в АПБ. Ранее на самом севере Россонского района, где размещается станция, были отловлены и закольцованы еще две птицы – пеночка-зарничка (2014 год) и овсянка-крошка (2017 год).

На счету Кителя уже пять новых для Беларуси видов птиц: кроме уже открытых трех видов – трясогузка горная и крачка чайконосая. Теперь он надеется приманить на запись голоса и поймать корольковую пеночку, которой пока нет в списке птиц Беларуси, сообщает АПБ.

Овсянка-ремез (Emberiza rustica) – таежный вид, распространенный широкой полосой от Северной Европы через север Восточной Европы, Сибирь до Камчатки и Алеутских островов. С конца ХІХ века отмечено расширение вида на запад – в Эстонию, Латвию, Швецию и Норвегию. Во время сезонных миграций залетает во многие страны Европы.


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