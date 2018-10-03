Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста 6 3.10.2018, 19:29

2,894

Фото: ТАСС

Повышение пенсионного возраста начнется в РФ с 2019 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий пенсионный возраст для россиян. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Таким образом, с 2019 года в России начнется поэтапное повышение пенсионного возраста: для женщин возраст выхода на пенсию составит 60 лет, для мужчин — 65 лет.

Право на досрочный выход на пенсию будут иметь многодентые матери при наличии 15 лет страхового стажа. Отдельные меры также прописаны для лиц, работавших в районах Крайнего Севера (для мужчин пенсионный возраст повышается с нынешних 55 лет до 60, а для женщин — с 50 до 55 лет).

Помимо этого, президент РФ также подписал закон, позволяющий перечислять деньги, изъятые у коррупционеров, в Пенсионный фонд России, и одобрил уголовную ответственность для работодателей за увольнение людей «предпенсионного возраста». Под этим будут понимать пятилетний срок до возраста, в котором потерпевшему должна быть назначена страховая пенсия после повышения пенсионного возраста. Закон предполагает штраф до 200 тысяч рублей, изъятие дохода за полтора года, либо обязательные работы на срок до 360 часов за отказ принимать на работу и увольнение людей предпенсионного возраста.