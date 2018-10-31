Видеохит: Кот решил присоединиться к хозяйке во время интервью 31.10.2018, 15:37

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Он прославился на весь мир.

Все, кто любит кошек, прекрасно знают, что животные эти отличаются крайним любопытством и обожают лезть туда, куда их не просят, пишет сайт 120.su.

Вот и Джулисса Арсе, дававшая из своего дома онлайн-интервью для телепрограммы «Channel 4 News» (Великобритания), не ожидала, что её кот тоже захочет принять участие во всём происходящем. Однако, женщина, не моргнув глазом, тут же убрала пушистую спину, которая загородила чуть ли не полкадра.

Зрители оценили невозмутимость Джулиссы, а сама она, узнав, что её кот прославился чуть ли не на весь мир, пошутила, что у неё на интервью были вполне конкретные планы.