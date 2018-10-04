Резолюция Европарламента: Немедленно разблокировать «Хартию-97» и прекратить репрессии против СМИ 4 4.10.2018, 15:03

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Европейский парламент принял резолюцию о ситуации со свободой слова в Беларуси.

Центральное место в резолюции занимает блокировка сайта Charter97.org.

Резолюция под названием «Об ухудшении ситуации со свободой СМИ в Беларуси, в особенности, случай «Хартии-97»» была принята сегодня на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

В резолюции обсуждаются, главным образом, недавние скандальные поправки в белорусский закон о СМИ, блокировка сайта «Хартия-97», давление на журналистов телеканала «Балсат» и «дело БелТА». Также упоминаются политзаключенные Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный, а также осужденные лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.

В документе кратко описаны принципы декларации «Хартия-97», история создания сайта и преследования со стороны властей. «Основатель сайта Олег Бебенин был найден повешенным в своем доме под Минском в 2010 году», говорится в декларации.

«Начиная с 24 января 2018 года, доступ к сайту «Хартия-97» заблокирован на территории Беларуси на основании «расплывчатых обвинений в угрозе национальным интересам».

Документ упоминает угрозы убийства, которые получала главный редактор сайта Наталья Радина.

Описана тяжелая ситуация со СМИ в целом: «В 2017 году было арестовано более 100 журналистов», «Беларусь занимает 155 место в мире из 180 по свободе слова». Вспомнили депутаты и убийство белорусского журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

В резолюции упомянуты обыски редакций сайта tut.by, агентства БелаПАН и аресты журналистов в августе этого года и их уголовное преследование.

Несколько абзацев посвящено новым поправкам в закон о СМИ. Закон вступает в силу с 1 декабря этого года. Онлайн-СМИ будут обязаны регистрировать всех комментаторов и предоставлять эту информацию властям.

Европарламент рассматривает блокировку сайта Charter97.org как «неприемлемую» и призывает белорусские власти «незамедлительно и безо всяких условий» снять блокировку.

Европарламент призывает Европейскую службу внешних действий поставить программы помощи и сотрудничества с властями в зависимость от реальных шагов к демократизации, включая полное соблюдение свободы СМИ.

Европарламент призывает Верховного представителя ЕС Федерику Могерини к сотрудничеству с докладчиком ООН по Беларуси.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

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