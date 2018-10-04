Автомобильное топливо будет дорожать каждое воскресенье до Нового года? 2 4.10.2018, 17:33

В результате 92-й бензин будет стоить почти полтора рубля.

В этом году цены на автомобильное топливо поднимались уже 18 раз, всегда на 1 копейку. Причем последние девять раз это происходило каждые выходные подряд, пишет kp.by. Кажется, за два месяца автолюбители уже свыклись с таким раскладом - сколько сегодня стоит литр топлива, вспомнит редкий водитель.

Неудивительно, что на фоне этих событий среди автовладельцев пошел слух: до конца года такая тенденция сохранится, и каждое воскресенье топливо будет дорожать на копейку.

- Из-за роста стоимости нефти марки Urals концерн вынужден повышать розничные цен на автомобильное топливо в Беларуси, - рассказала пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко. - Однако факт именно такого режима повышения розничных цен я ни подтвердить, ни опровергнуть не могу. Каждый раз при принятии решения об увеличении розничной цены, мы изучаем все факторы. За текущий год цены на автомобильное топливо выросли на 13,61% - этот рост покрывает только треть роста затрат на покупку нефти, которая с начала года подорожала на 40%. Поэтому предполагаю, что повышение цен будет продолжаться.

В концерне «Белнефтехим» не раз подчеркивали, что повышать стоимость топлива будут, пока цены не сравняются с ценами у ближайших соседей, в частности, упор был сделан на российский рынок. Мол, ненормально, когда в стране, где добывают нефть, бензин стоит дороже, чем в стране, которая ее только перерабатывает. Однако уже на 4 октября белорусские ценники почти доползли до российских: в Смоленской области средний ценник на АИ-95 равен $0,68, в Москве - $0,69, а в Беларуси - $0,68 (цены по курсу ЦБ РФ и НБ РБ).

Сколько будет стоить бензин и солярка, если тенденция сохранится?

До конца года осталось 12 недель, значит, автомобильное топливо подорожает на 12 копеек: ДТ будет стоить 1,57 рубля, АИ-92 - 1,49 рубля, АИ-95 - 1,57 рубля. Если тенденция сохранится, до конца года топливо подорожает в среднем на 8%, а за весь 2018 год - на 22%.