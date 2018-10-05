Дмитрий Бага: Решили забыть первый тайм и с чистого листа начать второй 3 5.10.2018, 8:45

Полузащитник БАТЭ проанализировал матч против греческого ПАОКа.

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага рассказал tribuna.com о том, что не получилось у команды в матче против ПАОКа (1:4).

– За счет чего удалось во втором тайме подравнять ситуацию?

– В раздевалке поговорили. Разговор был суровый, но все по делу. Без перехода на личности. Нас встряхнули. Можно ведь проигрывать по-разному. У нас есть имя, и нельзя просто опускать руки. Поэтому решили забыть первый тайм и с чистого листа начать второй, чтобы отблагодарить наших болельщиков, которые пришли нас поддержать. Получилось. Были опасности, забили мяч, но в итоге все равно уступили.

– Почему так не получалось играть с самого начала?

– Не знаю… Быстрый гол, второй, третий.

– К чему в действиях ПАОКа оказались не готовы?

– Ко всему были готовы. Просто наошибались. Столько нельзя ошибаться. Если с такими командами очень легко теряешь мяч, когда сам развиваешь атаку – шанс пропустить большой. Нас так и наказали.