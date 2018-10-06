Лукашенко: Не дай Бог война, мы раздадим 7 миллионов пулеметов и автоматов каждому взрослому белорусу 54 6.10.2018, 17:30

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Об этом диктатор заявил во время посещения армейского полигона на Брестчине.

Там демонстрировалось новые образцы вооружения. Как передает «Радыё Свабода», об этом сообщили в программе Новости «24 года» на телеканале СТБ.

В ходе осмотра новинок вооружения Лукашенко выразил мнение, что все взрослые граждане Беларуси должны уметь пользоваться оружием.

«Как я не в шутку говорил, что если у нас будет достаточно стрелкового оружия - автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним - не дай Бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми (ну, детей давайте выведем). Старые и даже женщины: 7 миллионов человек - 7 миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться», - сказал Лукашенко.

Как передает СТБ, в Беларуси должны создать систему, где действует регулярная и компактная армия, профессиональный институт в оборонительной сфере, а также «7 миллионов подготовленных к бою с противником жителей страны».