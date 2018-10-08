Видеохит: Индиец посадил обезьяну за руль автобуса 3 8.10.2018, 12:27

Ролик получил большую популярность в Сети.

В Индии в городе Давангере водитель автобуса был уволен за то, что пустил за руль автобуса обезьянку вида гульман. Об этом пишет Channel News Asia (перевод — korrespondent.net).

По информации издания, 36-летний водитель автобуса усадил животное за руль ради шутки. В это время один из пассажиров снял его.

Ролик получил большую популярность в Сети, однако начальство шутки подчиненного не оценило и отстранило его от должности.

"Водитель М. Пракаш отстранен от должности за то, что позволил обезьяне сидеть на руле и держаться за него. Безопасность пассажиров прежде всего, и водитель не может так ей рисковать", - отмечено в официальном сообщении.

Известно, что никто из присутствующих пассажиров на поступок водителя не жаловался. Обезьяна провела за рулем около десяти минут.