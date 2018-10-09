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Видеофакт: Глава Еврокомиссии станцевал, как Тереза Мэй

  • 9.10.2018, 8:22
Жан-Клод Юнкер
Фото: AP

Жан-Клод Юнкер заполнил «музыкальную паузу» перед своим выступлением на конференции Консервативной партии в Брюсселе.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер весьма оригинально заполнил «музыкальную паузу» перед своим выступлением на конференции Консервативной партии в Брюсселе. Ролик опубликовала Tele Italia.

Глава Еврокомиссии, выйдя на сцену, пока звучала музыка проделал несколько танцевальных движений. Они очень напоминали те, которые ранее продемонстрировала премьер-министр Британии Тереза Мэй под музыку АВВА. Короткий танец Юнкера вызвал смех и аплодисменты в зале.

Впрочем, как позже отметил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, это была не пародия, а импровизация. Он также добавил, что Юнкер очень уважает Терезу Мэй.


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