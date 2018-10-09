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В Минске открылся набор на бесплатные курсы украинского языка

  • 9.10.2018, 16:14
Фото: svaboda.org

Будут взрослые и детские группы.

Второй сезон курсов начнется в октябре, будут взрослые и детские группы. Занятия проводятся при поддержке украинского посольства и «Таварыства беларускай мовы», передает «Радыё Свабода».

Первое занятие второго сезона для взрослых пройдет 19 октября на усадьбе ТБМ (ул. Румянцева, 13). Записаться на курсы можно через активистку Светлану Коваленко в Facebook, а также по телефону +37529 6031855 (Светлана) или через Viber +38068 6092925 (Егор).

Первое занятие для детей 12 октября. Про деталях записи и курсы можно узнать у Оксаны Теплицкой через Facebook.

В прошлом году около сотни человек в Минске и Гомеле прошли курсы, более половины успешно сдали экзамен и получили сертификаты различных степеней.

«Для меня это очень хороший показатель того, что украинским языком здесь интересуются. И мы будем делать все, чтобы поддержать этот интерес», - говорил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.


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