В Минске задержали совладельца сети модных ресторанов 1.11.2018, 12:23

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Влад Бриштель

32-летнего бизнесмена обвиняют в хранении наркотиков.

Совладелец двух модных минских заведений, бара «Штирлиц» и рестобара «Тише мыши», Влад Бриштель задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в распространении наркотиков, сообщает tut.by.

32-летний бизнесмен обвиняется в том, что он незаконно с целью сбыта хранил около 4,8 г особо опасного психотропа — мефедрона.

Знакомые бизнесмена рассказывают, что на такой заработок Бриштеля могли толкнуть низкие доходы от ресторанного бизнеса. «Говорят, он сам показал более 20 сделанных им закладок. Наверное, деньги были нужны — ребенок от первого брака у него болен, а тут Влад собрался своей девушке предложение сделать…» — предположил его знакомый.

В СК не смогли оперативно прокомментировать информацию о задержании.

Бриштель ранее судим. В интервью Citydog он рассказывал, как более десяти лет назад получил минимальный срок по статье за хулиганство с применением оружия (ст. 339, ч. 3 Уголовного кодекса). В 2013 году бизнесмен участвовал в проекте «Холостяки» на lady.tut.by.

Мефедрон относится к амфетаминам, его продажи начинались в США около восьми лет назад как «соли для ванн».