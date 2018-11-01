Власти создали пробную базу данных «тунеядцев» 1.11.2018, 18:28

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Окончательная версия базы данных появится к 1 декабря.

В Беларуси сформировали «пробную» базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, сообщили в Минтруда.

В ведомстве намерены провести во всех регионах семинары, на которых подведут итоги создания этой базы. Напомним, базу данных не занятого в экономике населения создадут к 1 декабря этого года, пишет tut.by.

В Минтруда намерены во всех регионах провести семинары по отдельным вопросам реализации декрета о содействии занятости населения. В обсуждении планируют задействовать представителей местных органов власти, советов «депутатов», служб занятости, постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сегодня проводит семинар в Гомельской области, а ее первый заместитель Андрей Лобович 25 октября ездил в Брестскую область.

— Во время семинаров рассматриваются результаты работы созданных комиссий по координации работы по содействию занятости, а также итоги формирования «пробной» базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, — отмечают в Минтруда.

При этом власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.

— Для этих целей разрабатывается программное обеспечение, исключающее публичное размещение персональных данных. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет. Тщательно продумываем вопросы защиты конфиденциальности информации, чтобы доступ к ней мог получить только сам гражданин.

Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости, — рассказала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги: горячее водоснабжение,газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.