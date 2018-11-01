Ученые узнали, как 10 миллиардов лет назад наша галактика поглотила другую 1.11.2018, 21:27

Открытие сделала группа астрономов, проводившая замеры движения звезд в нашей галактике.

Проанализировав 2 млрд замеров, ученые обнаружили, что 33 тысячи звезд Млечного Пути были рождены за его пределами и движутся не так, как другие звезды, - сообщает ВВС со ссылкой на Space.com.

Проведя наблюдения за этими звездами с помощью специальных телескопов, ученые выяснили, что они появились в результате столкновения Млечного Пути с другой галактикой около 10 млрд лет назад.

Как предполагается, эта галактика была в пять раз меньше Млечного Пути.

"Млечный Путь - это каннибал. Мы знали, что в прошлом он поглотил много карликовых галактик. Но сейчас мы выяснили, что он способен поглотить и крупную галактику", - отметила астроном Колумбийского университета в Нью-Йорке Кэтрин Джонсон.

Она сравнила работу ученых с полицейским расследованием, потому что речь идет о мертвой галактике.

"Открытие стало возможно, потому что движения звезд хранят память об их происхождении", - рассказала Амина Хелми, астронавт Гронингенского университета в Нидерландах, которая руководила исследованием.

При проведении замеров движения звезд Хелми и ее коллеги использовали данные космического телескопа "Гайа".

Предполагается, что с его помощью будет составлена трехмерная карта с указанием координат примерно миллиарда звезд.

Галактику, которую поглотил Млечный путь, назвали в честь телескопа "Гайа-Энцелад".