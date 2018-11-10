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Андрей Сидоренко: Давайте не будем говорить о минском «Динамо»

  • 10.11.2018, 8:13
Андрей Сидоренко

«Я этим не занимаюсь», - сказал тренер.

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко после победы над Словенией (4:1) на Кубке четырех наций, предвидя вопросы журналистов о минском «Динамо», заявил, что пока не готов общаться на тему этой команды.

«Давайте поговорим о сборной, а не о минском «Динамо». Я этим не занимаюсь», – сказал Сидоренко.

Напомним, вчера минское «Динамо» уволило главного тренера Горди Дуайера и весь его штаб.

По информации Tribuna.com, новым рулевым «зубров» станет Андрей Сидоренко.


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