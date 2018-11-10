Андрей Сидоренко: Давайте не будем говорить о минском «Динамо» 10.11.2018, 8:13

Андрей Сидоренко

«Я этим не занимаюсь», - сказал тренер.

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко после победы над Словенией (4:1) на Кубке четырех наций, предвидя вопросы журналистов о минском «Динамо», заявил, что пока не готов общаться на тему этой команды.

«Давайте поговорим о сборной, а не о минском «Динамо». Я этим не занимаюсь», – сказал Сидоренко.

Напомним, вчера минское «Динамо» уволило главного тренера Горди Дуайера и весь его штаб.

По информации Tribuna.com, новым рулевым «зубров» станет Андрей Сидоренко.