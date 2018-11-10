«Становление» Мишель Обамы: что мы узнали из книги бывшей первой леди 10.11.2018, 8:20

Во вторник в США поступит в продажу книга бывшей первой леди Мишель Обамы «Становление».

В ней она рассказала об отношениях с мужем, о прерванной беременности и о том, чего никогда не простит президенту Дональду Трампу.

Мемуары Мишель Обамы поделены на три части - "Становясь мной", "Становясь нами" и "Становясь большим" - и охватывают всю ее жизнь, от тесной квартирки в Чикаго до "места, где так много ступеней, что сосчитать их так и не удалось", пишет BBC.

Обама рассказывает о взлетах и падениях, о том, как ее превозносили в качестве самой влиятельной женщины в мире и как свергали с этого пьедестала, называя "сердитой черной женщиной".

Этот широко осуждаемый сейчас оборот появился более века назад, когда в американском обществе был распространен довольно оскорбительный стереотип нахальной и невоспитанной чернокожей женщины, игнорирующей общественные нормы.

Мишель Обаму чрезвычайно расстраивал этот стереотип, она даже объясняла в телепрограмме Опры Уинфри, что не имеет с ним ничего общего.

Обама рассказывает в своей книге и о горечи потерь близких ей людей - друга и отца.

В первой части своей книги Мишель Обама проводит глубокое, во многом социологическое, исследование Чикаго, его жителей и общественных институтов, говорится в рецензии Washington Post.

Рассуждения автора о джентрификации, государственном образовании, расах и общественных классах напоминают нам о том, что она получила степень магистра социологии в Принстонском университете.

Вторая часть - это романтическая история ее отношений с 44-м президентом США Бараком Обамой. Мишель Обама рассказывает, как они стали семьей и как она искала работу по душе. Washington Post отмечает, что еще никогда первая леди не писала столь откровенно о своем муже.

В третьей части книги Мишель Обама сосредоточилась на жизни их пары как публичных фигур. Здесь она приводит свой взляд на наследие, которое они оставили после себя и на свои достижения в качестве первой леди.

Обама рассказала, каково ей было жить под всеобщим пристальным вниманием. Во время кампании за переизбрание мужа в 2012 году она чувствовала себя преследуемой из-за критики в ее адрес, связанной, в том числе, и с ее цветом кожи.

За что она не простит Трампа

В своих мемуарах Мишель Обама рассказала о том, как в 2016 году ее шокировала победа Трампа на президентских выборах. Она призналась, что старалась не думать об этом.

Бывшая первая леди заявила, что никогда не простит Трампу его поддержку слухов о том, что Барак Обама родился не в США. За два месяца до президентских выборов 2016 года Трамп в интервью газете Washington Post отказывался признать, что Барак Обама родился в Америке.

Трамп настойчиво поддерживал теорию о том, что Обама на самом деле уроженец Кении и поэтому не может быть президентом США.

Сам Барак Обама называл эти слухи глупостями, а Белый дом опубликовал копию его свидетельства о рождении, где местом рождения президента указаны Гавайи.

"Вся эта история была безумной и подлой, а в ее основе лежали ксенофобия и нетерпимость, - пишет Мишель Обама. - Что было бы, если бы кто-то с нестабильной психикой зарядил бы пистолет и поехал в Вашингтон?"

"Что если бы этот человек отправился искать наших дочерей? Дональд Трамп своими громкими и безрассудными намеками поставил под угрозу безопасность моей семьи", - задается вопросом бывшая первая леди.

Обама также пишет, что была вне себя от ярости, услышав, как Трамп хвастался возможностью "хватать женщин за промежность".

За месяц до выборов 2016 года The Washington Post опубликовала запись 2005 года со съемок телепрограммы Access Hollywood.

"Я сразу целую красоток. С ходу, даже не жду. Когда ты звезда, они позволяют тебе это делать, что угодно позволяют. Схватить за промежность. Они позволяют тебе все", - говорил Трамп на записи.

После публикации он извинился за эти слова, тем не менее потерял сторонников даже в Республиканской партии, от которой выдвигался.

В своей книге "Страх" журналист Боб Вудворд рассказал, что в штабе Трампа после публикации записи рассматривали вариант его выхода из предвыборной гонки.

Трамп уже прокомментировал книгу Обамы. Он хоть и признался, что не читал ее, но сказал, что он тоже никогда не простит своему предшественнику некоторые вещи.

"Не прощу ему то, что он сделал с вооруженными силами США, не финансируя их должным образом, - сказал президент журналистам в пятницу. - То, что он сделал с нашей армией, поставило под угрозу безопасность этой страны".

Трамп не рассказал, есть ли у него обиды на первую леди, но отметил, что Обама получила много денег за книгу.

В 2017 году бывший президент США Барак Обама и его супруга заключили договор с издательством Penguin Random House на выпуск мемуаров - по одному на каждого.

Сумма сделки оценивалась в 60 млн долларов. Когда выйдет книга Барака Обамы, пока не известно. Семья Обамы обещала пожертвовать доход от мемуаров в свой благотворительный фонд.

Барак и Мишель Обама посещали психотерапевта

Мишель Обама в мемуарах призналась, что были времена, когда ее отношения с мужем страдали, особенно когда он уехал работать в генеральную ассамблею Иллинойса, Чикаго.

"Психотерапия для нас стала одним из способов научиться обсуждать наши разногласия", - рассказывала Обама в интервью ABC, посвященном предстоящей публикации книги.

"Я знаю слишком много молодых пар, которые страдают и думают, что с ними что-то не так. И я хочу, чтобы они знали, что Мишель и Барак Обама, у которых замечательный брак и которые любят друг друга, что мы работали над своим браком. И мы обращаемся за помощью, когда нам это необходимо", - отметила бывшая первая леди.

В книге Мишель Обама рассказала и о том, как она влюбилась в Обаму.

"Как только я разрешила себе почувствовать что-то к Бараку, чувства обрушились на меня - сбивающий с ног взрыв страсти, благодарности, свершения, восхищения", - пишет она.

У Мишель Обамы был выкидыш

Мишель Обама в книге призналась, что больше 20 лет назад у нее случился выкидыш, и для зачатия обоих детей - Малии и Саши - она прибегла к экстракорпоральному оплодотворению.

Обама рассказала в программе "Доброе утро, Америка" телеканала Эй-би-си, что чувствовала себя потерянной и одинокой после выкидыша.

"Я ощущала, что потерпела неудачу, потому что не знала, насколько распространены выкидыши, потому что мы не говорим о них, - призналась она в интервью телеканалу. - Мы остаемся наедине с собственной болью, думая, что с нами что-то не так".

Бывшая первая леди отметила, как важно говорить с молодыми матерями о том, что выкидыши случаются. В разговоре с ABC Обама рассказала, что в 34 года поняла, насколько реальны биологические часы.

"Я думаю, самое худшее, что мы делаем друг с другом как женщины, - это то, что мы не делимся правдой о наших собственных телах, о том, как они работают", - сказала Обама.

426-страничные мемуары Мишель Обамы поступят в продажу на 24 языках. Кроме того, она начитала аудиоверсию книги.

Уже на следующей неделе бывшая первая леди начнет промотур в поддержку книги по США и другим странам. Она посетит 10 городов, в том числе и Лондон.