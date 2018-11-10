Чиновники пытаются замять дело об экологических параметрах нового завода «Амкодор» 3 10.11.2018, 9:20

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Население против.

От первых домов агрогородка Колодищи уже через 140 метров расположится новый завод специальных машин, который построит холдинг «Амкодор». Население против. А чиновники на всех уровнях чинят препятствия в ознакомлении с экологической экспертизой, передает Белсат.

Машинное производство разместится на 18-ти гектарах земли – сотни метров от жилых кварталов. Предусмотренны производственные корпуса, паркинги, окрасочные цеха и другие объекты. Собираются выпускать от шести до двенадцати тысяч погрузчиков в год. Местные жители возмущаются:

«Шесть тысяч погрузчиков здесь будут выпускать, это будут три смены линии работать! Неужели не было другого места для завода?»

«Предложили: стройте дом, и возле леса, везде, где чисто, красиво. Зачем квартира? Ну, мы построили. И что получается? Не я к заводу – ко мне завод пришел! Я от завода, а ко мне – завод!»

«Жить рядом с заводом – это ничего хорошего не предвещает. У меня двое маленьких детей. Мне важно, что они пьют, чем они дышат».

«Ни вечером, ни ночью покоя нам не будет. Ну, и опять же, вредные выбросы оттуда. Мы живем в лесу, дышим свежим воздухом, но если это будет вылетать в трубу, то такого, конечно, уже не будет».