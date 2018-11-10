Как брестские участковые «зарабатывали» себе на хлеб с маслом 13 10.11.2018, 10:08

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В Бресте начался суд над участковыми милиционерами.

В суде Ленинского района Бреста 8 ноября началось рассмотрение уголовного дела по обвинению двух участковых инспекторов милиции в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Мошенничество» и «Превышение власти или служебных полномочий», а одного из них еще и по статье «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями», пишет «Брестская газета».

На скамье подсудимых – Юрий Г. и Валерий К., которые в период совершения вменяемых им деяний были участковыми инспекторами Ленинского РОВД Бреста. Потерпевшими по делу проходят три человека: ныне проживающий в Кобринском районе Юрий О., москвич Георгий С. и брестчанин Роман К.

По версии обвинения, Г. в июне 2015 года, посещая О. по месту жительства в качестве участкового, зная, что тот злоупотребляет спиртным, в корыстных целях, как представитель власти потребовал передать ему ноутбук для хранения в опорном пункте милиции. Говорил, что в последующем вернет, при этом не намеревался возвращать. О., опасаясь, что его отказ может привести к привлечению его к административной ответственности или направлению в ЛТП, передал ему ноутбук.

Кроме того, Г. и К. обвиняются в том, что по предварительному сговору в сентябре 2015 года убедили О. в необходимости продажи его двухкомнатной квартиры в центра Бреста и переезда в другой город области. При этом они создавали видимость, что оказывают помощь в продаже принадлежащей О. квартиры и приобретении другого жилья, чтобы затем завладеть деньгами, полученными от продажи недвижимости. В реализацию своих преступных действий они вовлекли Л., не осведомленного, в чем он участвует. Тот согласился оформить на свое имя договор купли-продажи и зарегистрировать переход права собственности на недвижимость в установленном законом порядке. Затем он должен был продать данную квартиру, а вырученные деньги передать участковым. Через него был найден покупатель на квартиру, которая была продана в декабре 2015 года более чем за 573 млн неденоминированных рублей (свыше 31 тысячи долларов по курсу на то время – прим. авт.). Деньгами Г. и К. распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, Г. вместе с К. получил информацию о том, что после смерти матери О. унаследовал валютный депозит в банке. В сентябре 2015 года Г. потребовал снять с него 1 700 долларов и передать ему и К. Потерпевший выполнил требование. Участковые дали ему 100 долларов, а остальной суммой распорядились по собственному усмотрению.

В конце того же месяца, располагая информацией о наличии у О. валютного срочного вклада, они же через К. выдвинули требование передать им 500 долларов. Мужчина снял деньги и передал участковым. Те вернули ему 100 долларов.

Кроме того, Г. обвиняется в том, что завладел мобильным телефоном Романа К. – в декабре 2015 года он не приобщил найденный мобильник К. к материалам проверки.

Валерий К. обвиняется в том, что в декабре 2016 года при проведении проверки в отношении С., который в баре подрался с посетителем, потребовал у него деньги якобы для того, чтобы передать в больницу потерпевшему З. и уладить конфликт. По версии обвинения, испугавшийся С. передал участковому 235 белорусских рублей и 20 тысяч российских, которые не были переданы З.

В начале судебного рассмотрения защита попросила приобщить к материалам дела заявление С. о полном возмещении вреда, причиненного действиями участкового К., а также заявление О. о полном возмещении материального и морального вреда обоими участковыми. Ходатайство было удовлетворено.

В суде обвиняемый К. сказал, что в целом признает свою вину и готов давать показания. Позже уточнил, что не признает свою по эпизодам, связанными со снятием валюты.

Обвиняемый Г. заявил, что вину свою не признает, а показания готов давать в самом конце.

В первый день судебного разбирательства по делу были заслушаны показания обвиняемого К. и потерпевшего С.

Судебный процесс по данному уголовному делу продолжится на следующей неделе.