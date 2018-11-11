Себе – «Майбах», людям – лимиты на покупки за границей 14 11.11.2018, 9:46

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Кто заработает на ограничениях зарубежного шопинга белорусов?

В странах ЕАЭС решили в очередной раз урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. Так, с 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, еще смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограмм. Сейчас лимиты составляют 1500 евро и 50 килограмм.

Таким образом, уже с Нового года белорусы смогут привезти для своих семей намного меньше качественных вещей и продуктов из-за рубежа.

Зачем понадобилось это делать и к чему приведет подобная практика? На вопросы Charter97.org отвечает известный блогер и общественный активист из Бреста Сергей Петрухин.

- Вы – брестчанин. Насколько важны для жителей вашего города поездки на шопинг за границу?

- По личному опыту скажу: наши люди покупают товар за границей при любой возможности. Я всегда при пересечении польской границы покупаю там бытовую химию, еду и одежду.

Новые лимиты очень больно ударят по жителям приграничья. Зарплаты в стране у простых людей падают и поездка на шопинг в Польшу или Украину – часто единственный вариант для семьи, чтобы «выкрутиться». Получается, теперь за то же количество продуктов, купленных в Беларуси, мы будем платить намного больше. Это все очень плохо, и я это не приветствую.

Людей просто разоряют. Введение новых лимитов – очередной акт этого процесса.

- Ограничение принято в рамках ЕАЭС и будет действовать на территории пяти стран, входящих в «таможенный союз». Зачем власти понадобилось ограничивать своих граждан в угоду «союзникам»?

- Государство просто не выполняет своих обязанностей. Например, не может обеспечить людей работой и достойным заработком. В итоге принимаются непопулярные меры, чтобы белорусы не выезжали за границу, а покупали на месте, в торговых сетях, контролируемых властью, переплачивая втридорога.

Такая вот «бизнес-модель», сделанная для того, чтобы люди еще больше платили нашим чиновникам. Большой плазменный телевизор, например, из Польши уже не привезешь. Теперь брестчанин должен будет покупать его на месте, как это раньше делали жители восточных регионов. И переплачивать неизвестно за что.

Я – обычный человек, не экономист. Но в связи с этой ситуацией хочу отметить: мы видим еще одно подтверждение того, что белорусские власти нуждами народа не интересуется вообще.

Понятно, что они пошли на такое ущемление наших прав ради поддержки экономики своих партнеров по «таежному союзу». То, что делает наше правительство, для меня очень часто лишено здравого смысла.

А это ограничение на ввоз товаров из-за рубежа – просто ахинея в высшей степени. Скрытые цели властей шиты белыми нитками: они хотят, чтобы мы покупали у них те же самые вещи и продукты, но в несколько раз дороже. Вот такая простая «схема».

Но я хочу сразу сказать: мы все равно будем ездить на шопинг за границу. Хоть на 500 долларов, но будем. Потому что люди все понимают и в такие игры с властью играть не намерены.

- Как думаете, пойдут ли белорусские чиновники на самоограничения? Или будет как в Советском союзе: дети представителей власти и их дети будут ходит в импортном, а простые белорусы – в отечественном?

- Хочу авторов этого закона сразу заверить: Гродно и Брест в отечественном «Лянке» ходить точно не будут. Возле нас все-таки граница, где соседями полностью решен вопрос с качественной и дешевой одеждой.

Что касается чиновников и их детей – то у них уже накопились такие средства, что ни о каком «самоограничении» речи и быть не может. Для себя они сделали европейские зарплаты и европейские стандарты жизни – и уже не захотят от этого отказываться.

А кроме того, у них есть еще и имущество, которое прячется от деклараций – элитные коттеджи, квартиры… Все это требует евроремонта и европейских стройматериалов. Думаю, что никто из них не смог бы внятно объяснить, откуда взяты деньги на такое имущество. Потому и сейчас они будут, по своей традиции, мутить и хитрить, возить заграничный товар и зарабатывать гораздо больше, чем официальный оклад.

Думаю, что и к введению лимитов на покупки за рубежом белорусские чиновники подготовились. Они заранее знают инсайдерскую информацию, когда выйдет новый закон и как его обойти. Знают и продают ее, кому им выгодно. Возможно, что и на новых таможенных лимитах чиновниками уже придуманы схемы для заработка.

Как говорится, для своих – все, для остальных – закон. Когда-то Лукашенко высказывал идею, что необходимо ввести налог в 100 доллар для каждого выезжающего за границу. Сейчас вводят эти урезанные лимиты на покупки. Уже не знают, что придумать. Исчерпали за 25 лет ресурс, где брать деньги. Успели только дворцы себе построить – а экономику загнали в стагнацию. При этом тяга к роскошной жизни остается. Вот и делают вещи, находящиеся за гранью моего понимания.

- Недавно Лукашенко похвастался тем, что снял ботинки перед Назарбаевым и показал ему, что носит обувь белорусского бренда «Марко»…

- Вы шутите? Я допускаю, что это он сделал для показухи. Лукашенко любит «Майбахи», любит дорогие часы и совсем не гомельские костюмы.

Это правило: для себя – Майбах, для людей – лимиты на покупки за границей. Если честно, не думаю, что на самом деле Лукашенко постоянно носит обувь «Марко». Особенно, когда его не видит пресс-служба.

- Белорусы постоянно проявляли смекалку в конфликтных ситуациях с властью. Как думаете – придумают сейчас, как обойти эти ограничения?

- То, что наши люди смекалку проявят – это 100%. Это уже в крови у народа, над которым власти все время издеваются. Что это будут за способы – честно говоря, не знаю. Но с удовольствием готов перенять передовой опыт. С интересом буду следить за тенденциями.

А авторам закона хочу пожелать: направьте свои усилия на развитие экономики, а не на пустые нововведения в законодательство, которые только раздражают народ. Если фантазии нет, то не надо пытаться что-то изобрести. Признайтесь в своем упадочном состоянии и перестаньте выкачивать из людей деньги.