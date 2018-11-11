Российская «нация» разваливается 1 Алексей Ижак, «Зеркало недели»

11.11.2018, 13:29

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Кремлю придется поторопиться с транзитом власти.

Выборы глав Хакасии в это воскресенье и Приморского края в середине декабря демонстрируют высокую концентрацию протестных настроений в России, которые способны отправить в осадок руководителей-технократов и поднять на поверхность технических кандидатов от оппозиции.

"Российская нация", не успев родиться на страницах свежеиспеченной Стратегии государственной национальной политики, демонстрирует свою неоднородность. Вероятно, Кремлю придется поторопиться с транзитом власти, пока еще не иссякли золотовалютные резервы и магическое влияние на электорат Владимира Путина.

Региональные выборы в России, ежегодно проходящие в сентябре, в этот раз все еще не завершились. Проблемы в виде отказа электората твердо следовать транслируемой по телевизору политике Кремля в той или иной степени проявились везде, где проходили выборы. В большинстве случаев проблемы были решены Кремлем. Но это произошло не без потерь для внутренней устойчивости вертикали власти. В двух регионах выборы до сих пор не завершены и могут плавно слиться с региональными выборами следующего года. Кроме того, кадровые решения могут потребоваться в регионах, где бурление общественных настроений срывает крышку власти вне плановых выборов.

В единый день голосования 9 сентября с.г. в России избирали глав 26 субъектов федерации, в том числе 22 — на прямых выборах, в 16 субъектах избирали депутатов законодательных собраний, в ряде субъектов прошли довыборы в региональные законодательные собрания, в нескольких — довыборы в Госдуму по одномандатным округам. Во многих регионах проходили муниципальные выборы разного уровня. В том числе избирали мэров некоторых столиц субъектов федерации, из тех немногих, где еще сохранены прямые выборы мэров. Это характерная для России аномалия народовластия: глав субъектов федерации так или иначе избирают, но глав их столиц — преимущественно назначают. Всего выборами в разной степени были охвачены 80 субъектов федерации из 93 (в России считают, что после аннексии Крыма и Севастополя их стало 95).

Региональные выборы этого года должны были стать скучными, с невысокой явкой и гарантированным результатом. Явка действительно была невысокой (впрочем, она традиционно низка на региональных выборах), но результаты оказались далеко не столь предсказуемы, как планировали в Кремле.

Все по плану прошло только на довыборах в Госдуму по семи одномандатным округам (в Госдуме 450 мест): пять мест получила "Единая Россия", по одному — КПРФ и ЛДПР. Зато в голосованиях по спискам "Единая Россия" выглядела слабо, на уровне 2011—2012 гг. В трех законодательных собраниях субъектов федерации из 16, где проходили выборы, "Единая Россия" не смогла занять первое место, уступив КПРФ и ЛДПР. Ухудшились показатели "Единой России" на муниципальных выборах. Кандидат власти потерпел поражение на выборах мэра Якутска, одной из четырех столиц субъектов федерации, где проходили выборы. В четырех из 22 субъектов федерации (18% случаев), где проходили прямые выборы глав, Кремль проиграл своим же техническим кандидатам. В двух случаях, где на губернаторских выборах выиграла ЛДПР Владимира Жириновского (в Хабаровском крае и Владимирской области), результат был принят как данность, еще в двух, где лидером стали представители КПРФ все еще Геннадия Зюганова (Приморский край и Хакасия) — продолжаются довольно сложные маневры.

Не оправдавшие надежд

Принципиальными для Кремля были выборы губернаторов. Всем своим выдвиженцам Владимир Путин оказывал личную поддержку. Поэтому провал некоторых из них символизирует провал президента. Сколь-нибудь яркая победа была только в Москве (российские столицы представляют собой отдельные субъекты федерации). Действующий мэр Сергей Собянин победил с результатом 70% при явке 31% (высокий результат для Москвы). Система голосования и независимого контроля в российской столице усилиями гражданского общества была доведена до состояния, близкого к совершенству. Зато в Приморском и Хабаровском краях, Республике Хакасия и Владимирской области власть с треском проиграла.

В некоторых случаях (где победа власти была достижимой) доверие власти не оправдали сами кандидаты, в других (где шансов, как оказалось, не было) — избиратели. Не оправдавшие надежд губернаторы Хабаровского края и Владимирской области приняли удар не себя. Кремль их не спасал, предпочтя договориться с ЛДПР о лояльности их ставленников. Вряд ли это было трудно. В Приморском крае и Хакасии просто так проиграть Кремль просто не мог. Путин взял на себя слишком много обязательств, в первом случае публичных, во втором — непубличных.

Кандидат Кремля в Приморском крае на сентябрьских выборах, технократ из бывших военных, был назначен Путиным руководить регионом лишь в 2017 г. В первом туре он не дотянул до победных 50% и вышел во второй тур с представителем КПРФ. Результат оказался неожиданным, и это был просчет внутриполитического блока Кремля. Ко второму туру должна была сработать тяжелая артиллерия — Восточный экономический форум в столице края Владивостоке с участием лидеров Китая, Японии, Южной Кореи и повторная встреча президента со своим кандидатом, закончившаяся публичным обещанием Путина, что "все будет хорошо".

Хорошо не получилось, и это была вторая ошибка в расчетах внутриполитического блока Кремля. Ко второму туру в середине сентября протестный электорат успел консолидироваться. Кандидат власти проиграл, но пока в Москве спали, ожидая результатов (разница поясов), его команда решила опрокинуть выборы откровенными фальсификациями. Когда в Москве проснулись, там решили выборы отменить и назначить новые на середину декабря. Согласно политике Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя президентской администрации, выборы должны быть договорными, но честными. При проигрыше власть составляет новый договор, но на откровенные фальсификации не идет. Разумеется, это не касается оккупированных территорий Украины, где Россия тоже проводит выборы. Там результаты известны заранее.

Новый назначенец в Приморском крае ради возможности возглавить этот ключевой для России регион отказался от должности губернатора Сахалина. У него есть команда и ресурсы, достаточные, чтобы идти на выборы самовыдвиженцем, но, похоже, недостаточные, чтобы отказаться от договорного матча. Кремль убедил КПРФ не выставлять в Приморском крае своего кандидата. Тот все же пойдет на выборы, но тоже как самовыдвиженец. Это серьезное процедурное поражение в правах — теперь нужно в короткий срок собрать подписи поддержки жителей края и муниципальных депутатов ("мундепов" в российской терминологии). Последние могут поддержать только одного кандидата, и все голоса уже собраны ставленником власти, а также другими техническими кандидатами. Коммунист просто не дойдет до регистрации.

Хакасия — излюбленное место отдыха Путина, индивидуального и совместно с министром обороны Сергеем Шойгу. Проигравший губернатор был важным распорядителем президентского отдыха, и он проиграл в первом туре коммунисту. Перед вторым туром Путин и Шойгу заехали в республику на пути из Душанбе в Сочи, но публичных обещаний, что все будет хорошо, здесь не звучало. За пару дней до второго тура из Кремля пришел сигнал о неизбежном — губернатору пришлось сняться с выборов, чтобы их отложить, а затем и уйти с должности. Новый назначенец в Хакасию как кандидат на выборах не планировался. Он должен был сорвать незавершенный второй тур юридически приличными способами, организовать новые выборы и вернуться в Москву. Ко второму туру в это воскресенье все кандидаты, кроме представителя КПРФ, снялись с выборов. Оставшийся единственный претендент от КПРФ теперь по процедуре должен набрать половину голосов от пришедших голосовать. Властью были запущены все ресурсы для голосования против, хотя агитация против и запрещена российским законодательством.

Нельзя исключать, что "слив" КПРФ в Приморском крае был сопровожден согласованным с Кремлем шансом на победу в Хакасии. Если победа коммунистов состоится, тогда либо их лидеры будут допущены к первому телу России во время его отпускных забав, либо отпуска первого тела будут перенесены в другой регион.

Профилактика будущих поражений

Наученный неприятным опытом региональных выборов этого года, Кремль начал новую волну отставок и назначений в губернаторском корпусе. Российские политические эксперты дружно заявили, что замены были ожидаемы, но мало кто из них говорил об этом до сентябрьских выборов.

По действиям Кремля можно судить об идентификации проблем управляемости регионов: усталость избирателей от несменяемых персон и негативный шлейф голосования "Единой России" за пенсионную реформу. Проблемы усталости избирателей решаются без креатива, путем устранения с электорального поля надоевших руководителей. За период чуть более месяца, кроме глав Приморского края (и, соответственно, Сахалина) и Хакасии были заменены также руководители Кабардино-Балкарии, Астраханской Курганской и Липецкой областей, Башкортостана, Курской области, Санкт-Петербурга, Забайкальского края. Большинство этих руководителей в следующем году ожидают региональные выборы. Из тех, кто пока уцелел и может рассчитывать на победу в 2019 г., — Сергей Аксенов, "глава" аннексированного Крыма. Но это в видении Кремля. С учетом результатов региональных выборов этого года многие прогнозы можно поставить под сомнение.

Ключевые региональные выборы этого года в Приморье будет обеспечивать внушительная, даже чрезмерно, с учетом наличия у кандидата власти собственной команды и ресурсов, группа политтехнологов и региональных менеджеров. Вплоть до выборов в регионе будут работать Борис Рапопорт (близок к Владиславу Суркову, отвечал за политическую составляющую сепаратных украинских территорий), который сейчас проходит согласования для назначения заместителем начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС). Ему будет помогать сотрудница УГС Мария Сергеева. Руководство из Москвы возложено на начальника УГС Александра Харичева (как и на большинстве региональных выборов, но в этот раз с присутствием сотрудников на "поле боя"). Обеспечивать кампанию на месте событий отправлены представители PR-агентств "Полилог" (близко к Сергею Кириенко), "ИМА-консалтинг", "Бакстер групп".

По данным "Ведомостей", в регионы, в которых выборы пройдут в следующем году, были направлены группы сотрудников администрации, "Единой России" и политтехнологов. Им предстоит изучить ситуацию, обработать результаты в рамках многофакторного анализа и затем сопровождать выборы. Распределение известных политтехнологов следующее: Евгений Минченко — Забайкалье, Григорий Казанков — Астраханская и Волгоградская области, Олег Матвейчев — Вологодская область, Дмитрий Орлов — Челябинская и Оренбургская области, Павел Данилин — Ставропольский край и Калмыкия, Глеб Кузнецов — Санкт-Петербург. В мониторинге будет задействован Сергей Зверев.

Результаты голосования по спискам "Единой России" всех уровней не дискредитировали президента, поэтому отставок и повторных голосований не было. Правда, результат дискредитировал лидера "Единой России" премьера Дмитрия Медведева, но не сильно. В списочном голосовании "Единая Россия" набрала в целом меньше 50%, но с учетом лояльных мажоритарщиков ее результат достиг 60%. Это позволило лидерам партии объявить о победе и создании большинства во всех вновь избранных законодательных собраниях. Тем не менее, руководители партийных организаций в проблемных регионах были заменены.

Российская система власти дала локальный, но глубокий сбой. Ситуация с региональными выборами остается контролируемой для Кремля. Но нервозность заметна. Запас прочности власти, казавшийся очень большим (причем неожиданно большим) по результатам президентских выборов в марте, всего за полгода сильно сократился. Поэтому корректировке подлежат не только результаты, но и сама внутренняя политика. Владимир Путин остается мощной политической фигурой в России, но он утрачивает способность "магического" влияния на российское население в рамках имитации демократии.

Алексей Ижак, «Зеркало недели»