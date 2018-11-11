Defense One: Россия сдает Китаю свои позиции 11.11.2018, 14:59

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Страна теряет свое конкурентное преимущество перед соседом с юго-востока.

Издание Defense One рассказало о том, что Россия начинает постепенно сдавать свои позиции в космической гонке. Newsader представляет полный перевод статьи под названием "Россия постепенно перестает быть космической супердержавой".

Страна, первой запустившая спутник, теряет свое конкурентное преимущество перед зарубежными конкурентами, такими как SpaceX и — главное — Китай.

Июль выдался трудным для российской космической отрасли. Сначала арестовали ученого Виктора Кудрявцева за то, что он якобы передал члену НАТО секретную информацию о гиперзвуковых ракетах. Вскоре после этого другой деятель науки был посажен в тюрьму по аналогичным обвинениям в утечке технической информации — на этот раз якобы во Вьетнам. По всей видимости, это лишь начало: ФСБ, как сообщается, ведет расследование против еще десяти коллег Кудрявцева. На фоне этих безрадостных событий Роскосмос 26 июля объявил об отмене испытательного запуска нового пассажирского модуля "Федерация".

Проблемы космических усилий России, однако, лежат гораздо глубже. По данным издания Lenta.ru, ущерб от предполагаемого утечки "вряд ли будет сильнее, чем передача Китаю технологии исследования пилотируемых космических объектов".

Жалобы на приобретение Китаем ракетных технологий Москвы стали распространенным рефреном в российских государственных СМИ: Кремль оказывает сильное влияние на редакционную политику Lenta.ru, как и многих других СМИ. Между тем, Пекин сейчас действительно близок к рабочей копии RD-180 — ракетного двигателя, который был разработан еще в советские времена, но по-прежнему эффективен. Это позволяет Москве заявлять о "многолетнем отрыве в технологической отрасли", тем более что RD-180 остается чрезвычайно важным компонентом текущей космической программы США — к большому огорчению Конгресса.

Тем не менее, Россия и Китай недавно подписали соглашение о сотрудничестве, и теперь Москва уже рассматривает просьбы Китая о помощи в разработке аналогов RD-180, а также обсуждает совместное производство новых двигателей.

Старший научный сотрудник CNA Corp. Майкл Коффман заявил, что Китай, похоже, выкрал в основном старые российские технологии. По его словам, существующие подозрения по поводу кражи китайцами российских технологий должны быть рассмотрены в контексте истории, берущей свое начало еще в 1990-х годах, когда основные силы китайской инженерии были направлены на то, чтобы получить доступ к технологиям бывших республик Советского Союза, а также на объединение множественных частей головоломки в единое целое. Ранее подход Китая заключался в том, что они получали нужные им технологии с чертежами, дизайном, прототипами и ноу-хау через другие бывшие советские республики, в том числе Украину — страны, которые принимали участие в общем советском проекте. Сегодня Китаю приходится гораздо тяжелее: современные технологии разрабатываются исключительно в России (а не в странах-сателлитах), хранятся в строжайшей секретности как промышленные и государственные секреты, и в обход получить к ним доступ невозможно.

Предполагаемая тактика Китая в копировании, шпионаже, и сборе информации с 1990 годов подорвала прежнее технологическое господство России. Китайская сторона старалась как можно больше узнать о технологиях, связанных с пилотируемыми космическими полетами, поэтому никто не удивился, когда первый обитаемый китайский аппарат, запущенный в Шэньчжоу (пусть и в беспилотном режиме), был практически точной копией российского "Союза".

Еще одна проблема для России — растущее число частных ракетостроительных компаний.

Сегодня Россия по-прежнему остается конкурентоспособной, однако когда речь идет о развитии, проблемы российской космонавтики становятся очевидными, особенно на фоне достижений SpaceX. Судя по заявлениям руководства российской промышленности, большая часть прибыли на космическом рынке России складывается вовсе не в результате применения новых технологий, а за счет сборки старых аппаратов, считает Коффман. Таким образом, компания SpaceX фактически вырвалась вперед, и, по всей видимости, со временем вытеснит Россию из этого сегмента, который, между прочим, сам по себе не особенно выгоден: основной источник дохода лежит в совсем другой плоскости.

Самое интересное, что, пока Пекин скупает российские технологии, происходит арест Владимира Лапыгина — ученого, который обвиняется в том, что в 2017 году якобы допустил утечку в Китай.

Сегодня перед Россией стоит непростой выбор. С одной стороны, они получают доходы от продажи Китаю космических технологий. С другой стороны, китайские аналоги стремительно приближаются к тому уровню сложности, при котором они в короткие сроки получат варианты, сопоставимые с российским производством, рассказывает Коффман. По мнению ученого, это тот случай, когда "или продать сейчас, или не продать никогда".

Проблемы в космической отрасли России стали еще более очевидными с 18 июля, когда представитель Роскосмоса сообщил, что первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" пройдет без пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация", и вопрос о полезной нагрузке для первого запуска "Союз-5" все еще остается открытым. Согласно сообщению, это может быть коммерческая нагрузка.

Тем временем Дмитрий Рогозин, новый генеральный директор Роскосмоса, 18 июля призвал приложить все усилия к тому, чтобы завершить проект "Федерация" в срок. Однако, как следует из отчетов, это произойдет с некоторой задержкой. Тем не менее, полезная коммерческая нагрузка могла бы помочь покрыть растущие затраты на программу "Союз-5". Ее стоимость уже сейчас почти вдвое превышает первоначальный бюджет.

Через неделю после его заявления в материале Lenta.RU в адрес руководства Роскосмоса прозвучали прямые обвинения о том, что такие действия чиновника продолжают наносить прямой финансовый ущерб бюджету страны.