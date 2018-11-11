Под Брестом посетителей кафе обложили специальной «данью» 2 11.11.2018, 15:20

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Предпринимательница обратилась в суд.

Тамара Ганчук - хозяйка мини-кафе в Рогозно - находится на рабочем месте с 9 утра до позднего вечера. Сама готовит борщ и драники (основное меню кафе), сама убирает и ведет бухгалтерию. Когда-то было столько клиентов, что на чашку кофе не хватало времени. А сейчас доход едва покрывает затраты, пишет «Вечерний Брест».

В течение нескольких лет ИП вынуждена выяснять отношения (в том числе в экономическом суде) с руководством ИООО «РН-Запад» (дочерним предприятием НК «Роснефть»). Предметом спора стало право ограниченного пользования (постоянный земельный сервитут) участком, принадлежащим обществу. Забор из металлической сетки, установленный соседями, преграждал доступ в кафе клиентам. Об этой конфликтной ситуации «Вечерка» уже рассказывала. Наведавшись на днях в Рогозно, мы узнали, что клиентам кафе, расположенного в километре от трассы М1, до сих пор чинят препятствия. В основном от них страдают водители большегрузов. Шлагбаум открывают только клиентам «РН-Запад». Чтобы стать таковым, надо заправиться горючим или купить что-либо на заправке (хотя бы семечки).

Хронология событий такова. Для комплексного обслуживания клиентов решением Жабинковского райисполкома в 2002 году был выделен под мини-кафе участок площадью 0,014 га по соседству с заправкой и стоянкой грузовых автомобилей «Роснефти». Срок договора аренды - до 2021 г. Жительница Рогозно Тамара Ганчук в том же 2002 году стала работать в мини-кафе, а в 2005-м приобрела его в собственность и зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель.

«Мирное сосуществование» с хозяевами заправочной станции длилось вплоть до 2015 года, когда ИП получила письмо о «неправомерном использовании» земельного участка, принадлежащего «РН-Запад». Одновременно с этим территория вокруг кафе была огорожена металлической сеткой, и клиенты могли попасть внутрь только через дырку в заборе.

«С тех пор, - рассказывает Тамара Ганчук, - состоялось несколько судов. Экономический суд области для подхода и проезда к кафе предоставил право бессрочного ограниченного пользования частью земельного участка «РН-Запад». Была четко прописана схема земельного сервитута - «дорожка» 14х15 м. Это прилегающая к кафе полоса на территории автостоянки. Ее хозяева не согласились с таким решением. Но его оставили в силе и апелляционная инстанция, и Верховный суд. После этого, хоть и не сразу, было снято металлическое ограждение. Но попасть в кафе, просто чтобы поесть, водители все равно не могут».

«Почему мои соседи с таким упорством препятствуют доступу в кафе? - переспрашивает Тамара. - Видимо, хотели создать мне невыносимые условия и выкупить заведение за копейки. Иначе это трудно объяснить. С меня ведь требовали выплаты 500 долларов ежемесячно (это при моей-то выручке около 200 рублей в день)».

Хозяйка мини-кафе считает, что ее соседи таким поведением подрывают не только ее бизнес, но и свой собственный. Объектов придорожного сервиса на М1 хватает. И далеко не всякий водитель захочет связываться с таким невразумительным сервисом.