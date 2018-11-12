ЖКХ рассказало, как «тунеядцы» должны платить за коммуналку 37 12.11.2018, 11:59

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иллюстрационное фото tut.by

Обновленные жировки придут уже в следующем году.

В Министерстве ЖКХ рассказали, какие счета придут «тунеядцам» за коммуналку, пишет агентство «Минск-Новости». С 1 января они должны платить «экономически обоснованные» тарифы за горячую воду, а с 1 октября 2019 года − за отопление.

Начислять коммуналку будут на плательщиков − собственников квартир, нанимателей коммерческого или социального жилья, арендаторов помещений. Если «тунеядец» живет один, то за ЖКУ платит в полном объеме, если с семьей − пропорционально.

Данные о потребленных услугах по горячему водоснабжению и теплоснабжению по субсидируемым и экономически обоснованным тарифам будут размещаться в извещении на оплату ЖКУ.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».