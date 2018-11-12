Любимые спортсмены помогли американцу сорвать куш в лотерею 12.11.2018, 12:18

Американец использовал номера ключевых игроков бейсбольной команды, которой является поклонником.

Житель штата Массачусетс Джим Эйлвад (Jim Aylward) выиграл в лотерею крупный приз, вписав в билет номера любимых спортсменов. Об этом сообщает информационный портал UPI (перевод — lenta.ru).

Мужчина из города Темплтон, преданный поклонник бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс», решил использовать номера ключевых игроков из состава этого года, победивших в Мировой серии 2018 года.

Числа 11 (Рафаэль Деверс), 16 (Эндрю Бенинтенди), 19 (Джеки Брэдли), 22 (Рик Порселло) и 25 (Стив Пирс) принесли Эйлваду джекпот в 100 тысяч долларов.