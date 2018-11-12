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Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел

  • 12.11.2018, 18:37
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В ответ на запуск 80 ракет, Израиль начал наносить авиаудары по позициям боевиков.

Израильская авиация начала удары по сектору Газа после запуска нескольких десятков ракет боевиками.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

В аккаунте IDF также демонстрируется видео обстрела. На нем видно, как в воздухе пролетают и взрывают ракеты. Звучат сирены. предупреждающие о ракетной атаке.

По данным израильского 10-го канала, с территории сектора Газа в сторону израильских городов было запущено порядка 80 ракет. Одна из них попала в автобус в районе кибуца Кфар-Азе. В городе Сидерот снаряд взорвался в жилом доме, пострадал 19-летний молодой человек, он находится в критическом состоянии.


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