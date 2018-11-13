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Из сектора Газа по Израилю было выпущено 300 ракет за шесть часов

  • 13.11.2018, 8:22

ЦАХАЛ нанес ответные удары.

Вечером в понедельник, 12 ноября, из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 300 ракет, сообщили в Армии обороны Израиля, передает nv.ua.

По информации израильских военных, массированный ракетный обстрел был совершен с 16:00 до 22:00 по местному времени. Большинство ракет упали на открытой местности.

Сообщается, что в ответ на обстрел ЦАХАЛ атакует позиции террористов в секторе Газа.

В результате авиаударов были убиты трое палестинцев. По данным медиков в секторе Газа, еще три человека получили ранения, передает Reuters.

Израильские медики сообщили о по меньшей мере десяти пострадавших. В том числе получил ранения израильский солдат вследствие попадания ракеты в автобус на израильской территории.

Напомним, что 12 ноября из сектора Газа было выпущено 200 ракет по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ начали наносить удары по позициям палестинцев. Израильская авиация разбомбила здание телеканала палестинского движения ХАМАС Al-Aqsa в секторе Газа.

Палестинское исламистское движение ХАМАС заявило, что массированный ракетный обстрел израильских поселений был совершен в ответ на вчерашнее убийство палестинцев, включая двух командиров ХАМАС.


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