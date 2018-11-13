Дмитрий Бондаренко: Тунеядцы всех стран, соединяйтесь! 25 13.11.2018, 9:03

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Фото: International Experience Club

Чтобы обезопасить свои семьи, надо категорически отказываться предоставлять данные о месте работы за рубежом.

Базу данных «не занятых в экономике» создадут к 1 декабря, а с 1 января «тунеядцам» начнут начислять 100%-ю оплату за коммуналку.

При этом белорусы, которые работают или учатся за границей, в списки тунеядцев попадают автоматически.

Чем вызвано такое пристальное внимание властей к этой категории населения? И что на самом деле стоит за принятием декрета №1 и созданием базы «тунеядцев»?

На вопросы Charter97.org отвечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

- Причина действий властей понятна: в стране просто нет денег. Одно только обслуживание валового долга страны – это около 15% ВВП.

У режима не хватает денег на выплату пенсий, во многих местах происходят задержки с зарплатами. Поэтому власти всячески изгаляются, чтобы эти средства как-то изыскать.

По официальной статистике, в Беларуси должно быть 5 миллионов 700 тысяч работающих граждан. На самом деле работающих, которые платят налоги, на сегодня насчитывается 4 миллиона 300 тысяч. То есть, около 1,4 миллиона граждан не платят налоги в Республике Беларусь.

Большая часть этих людей работает, а может быть, живет и работает за рубежом. Трудовые мигранты содержат свои семьи, занимаясь часто рискованными работами, особенно в России. И, как минимум, 1,5 миллиарда долларов – а может, и больше – эти люди привозят в Беларусь. Но глупая власть этого не понимает и хочет дополнительно «содрать» с этих людей.

Наконец, в Беларуси существует несколько сотен тысяч безработных, которые каким-то образом выживают, находясь в «серой экономике», которая, как и в каждый стране, составляет определенный процент ВВП. Есть категории людей, которые занимаются периодическими заработками, а также те, кто выживает за счет пенсий своих родителей, дач, приграничной торговли, которую все больше и больше ограничивают. Так выглядит ситуация на фоне которой вводят в действие декрет №1.

- По замыслу властей, белорусы, которые работают или учатся за границей, должны до 21 января передать в комиссии нотариально заверенные переводы своих трудовых договоров или других документов, подтверждающих наличие доходов. Этого не было в предыдущей редакции декрета о «тунеядцах». Зачем власти пошли на такой шаг?

- Это вопрос двоякий.

Первая цель властей – это контролировать всех белорусов. И через тех, кто работает за рубежом, иметь возможность давить на тех, кто живет и работает внутри страны. Одновременно – через «заложников», которые остались в Беларуси, можно оказывать давление на людей, работающих за рубежом.

Я лично никогда не поверю, что Лукашенко и белорусские власти вдруг озаботились моральным обликом белорусов, находящихся за границей. Мол, белорус обязан работать в любой стране, и государство отвечает за него, чтобы он не был «тунеядцем» в Америке, Польше, России, Франции, Швеции, Норвегии. Мол, он должен подтвердить своему государству, что и там работает, а не груши околачивает.

На самом деле, за этим стоит совместная разработка белорусских и российских спецслужб по созданию базы данных людей с указанием их точного места работы за рубежом. Базы, которая должна еще и регулярно, раз в квартал, обновляться. Здесь нет такого, чтобы один раз получить справку – и все.

На основании этой базы данных спецслужбы Беларуси – а КГБ работает совместно с ФСБ России – будут иметь возможность формировать агентурную сеть за границей. Потому что, если люди будут предоставлять данные с места работы, их родственников в Беларуси могут посадить в тюрьму и сказать: ты должен попросить, чтобы такой-то тебя выкупил, заплатил такую-то сумму. А на людей за рубежом смогут выходить представители спецслужб России и Беларуси, говоря: ты работаешь здесь, а твой родственник находится там, и если ты не подпишешь бумагу о сотрудничестве и не будешь на нас работать, то у твоих родственников внутри страны будут проблемы.

И здесь надо озаботиться, и не только по причине грубейшего нарушения прав человека, странам, в которых работают белорусы. Ведь это будет напрямую угрожать национальной безопасности тех стран, в которых пребывают граждане Беларуси. А многие из них имеют при этом двойное гражданство.

Вторая цель властей – изъять собственность и жилье белорусов, которые работают за рубежом. Когда эти базы данных будут созданы, будет понятно, что, например, человек живет в Америке, а в Беларуси у него есть квартира, которую он сдает и даже, возможно, платит с этого налоги. Значит, эту собственность надо «отжать».

Уже стало известно о том, как у белорусов будут изымать пустующие дома в сельской местности. Тот же план будет действовать и в городах.

- Что теперь делать тем, кто работает либо учится за границей? Какой алгоритм вы посоветуете землякам, оказавшимся в подобной ситуации?

- Думаю, надо категорически отказываться предоставлять эти данные, потому что это будет представлять прямую угрозу как для людей, живущих за рубежом, так и для их родственников внутри страны.

На первом этапе хотят создать базу данных живущих за рубежом и имеющих квартиры и дома внутри страны. Следующим шагом станет расширение базы за счет граждан, имеющих прописку в Беларуси.

Многие люди, живущие за рубежом, имеют двойное гражданство. И первое, что произойдет – они начнут отказываться от белорусского гражданства. Число людей, связанных с Беларусью, сократится в разы. Что ж, власти сами все для этого делают, и надо идти даже на такой вариант, чтобы не платить ни копейки режиму.

Второе: я бы предложил белорусам, живущим за рубежом, особенно в цивилизованных странах, все-таки осознавать свои интересы. Может быть, надо создавать фонд для борьбы с режимом Лукашенко, который поддерживал бы независимые медиа, демократические организации и гражданское общество в Беларуси. Только таким путем можно отстаивать свои права и в конце концов вернуться в свою свободную и нормальную страну.

Третий путь – это юридическая защита. Потому что то, что делается, является нарушением всех международных обязательств Беларуси. Потому что Конституция действует как для граждан внутри страны, так и за рубежом, а у нас по Конституции труд не является обязанностью. Сам декрет о «тунеядцах» – это уже преступление.

Белорусам, живущим за рубежом, необходимо рассказывать о сложившейся ситуации в местных медиа – американских, немецких, польских… Необходимо влиять на власти своих стран, чтобы они поднимали эту проблему, и требовать введения санкций против режима Лукашенко, который вводит уже 100%-й тоталитаризм по отношению к своим гражданам. Таким образом белорусы будут защищать как себя, так и своих родственников внутри страны.

- Действие декрета №3 в 2017 году удалось приостановить. Получится ли сделать такое сейчас? Что для этого надо предпринимать?

- Протесты 2017 года показали, что нам всем вместе тогда удалось отбить это наступление. Власти отменили декрет и сейчас пробуют зайти с другой стороны. Но эти декреты Лукашенко не имеют под собой никакой правовой базы.

Думаю, что одновременное давление на граждан внутри страны – а вместе с родственниками работающих за границей 1,5 миллионов человек декрет затрагивает половину населения Беларуси – просто так властям с рук не сойдет. Но должны быть активные действия, белорусская солидарность. Нам надо защищаться всем вместе.

В 2017 году белорусы показали: мы народ, мы можем сопротивляться. Люди увидели: между ними нет какого-то «разделения», у жителей Витебска такие же проблемы, как и у жителей Бреста, у жителей Пинска такие же проблемы, как и у жителей Орши или Волковыска.

Огромное спасибо тем политикам, которые тогда взяли на себя мужество приезжать в города во время протестов, поддерживать людей, принимать участие в акциях. Хочется отметить и роль тех неравнодушных людей, которые фактически стали новыми региональными лидерами, вели стримы и живые блоги с акций протеста.

Голос некоторых властям удалось приглушить, но есть люди, которые продолжают традицию этих протестов.

В связи с новой редакцией декрета о «тунеядцах» возникает чувство, что какие-то силы дестабилизируют ситуацию внутри страны. Сотни тысяч человек разорвут свои связи с Беларусью, десятки тысяч белорусских семей примут решение уехать на постоянное место жительства, будут просить гражданства или убежища в других странах. И я думаю, что в такой ситуации, когда люди подвергаются финансовым преследованиям, подвергаются нарушениям личных прав (а создание базы данных таковым является), люди имеют полное право получать убежище за рубежом.

Ведь теперь белорусы будут уезжать не просто для поиска лучшей жизней – они будут убегать от репрессий, которым их подвергает тоталитарное государство.

А часть людей будет сопротивляться. И я думаю, что этот декрет, хоть и не сразу, будет отменен в результате индивидуальных и коллективных действий протеста. Тунеядцы всех стран, соединяйтесь!