Лукашенко завил о начале «политической вакханалии» 40 14.11.2018, 8:18

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Диктатор нервничает перед «выборами».

Лукашенко во время назначения ряда чиновников 13 ноября заявил, что Беларусь вскоре ожидает «политическая вакханалия» и продлится она «минимум полтора года», а избирательная кампания «никогда не добавляли стабильности обществу», сообщает «Белсат».

Обращаясь к вновь назначенным «руководителям на местах», Лукашенко сказал, что «политическая кампания – это экзамен», и таких экзаменов придется сдавать сразу два.

«Будущий год – это год серьезный. У нас начинается политическая «вакханалия», которая продлится минимум полтора года. И выборы парламента, и президента. Они никогда не добавляли стабильности и спокойствия в нашем обществе», – заявил диктатор.

По словам Лукашенко, предстоит «отчитываться перед народом», а «наши люди умеют спрашивать».

В своей речи он в очередной раз подчеркнул намерение бороться с коррупцией.

«Борьба с коррупцией – это непоколебимое мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом. Коррупция съедает все. Это ржавчина», – сказал Лукашенко.

Он также потребовал от вновь назначенных чиновников проявлять собственную инициативу.

«Работать по принципу «чего изволите?» категорически запрещается. Вы должны быть активными в принятии решений».

«Единственное, о чем я вас попрошу, чтобы вы, придя на работу, не занимались подносом каких-то бумаг. Вы руководители, и в рот смотреть, даже начальству, запрещается ».

Напомним, 13 ноября Лукашенко провел ряд кадровых перестановок. Среди прочих, были назначены новые заместители министров культуры, экономики, финансов и энергетики.