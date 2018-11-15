Экс-глава КГБ Сухоренко сдает коттедж в Дроздах за $3500 в месяц 14 15.11.2018, 9:55

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Журналисты показали, как жилье выглядит изнутри.

«Элитный коттедж в районе Дрозды» — объявление с таким заголовком появилось на сайтах недвижимости в начале ноября. Владелец предлагает дом в аренду на длительный срок. Цена — $3500 в месяц. Это в 8 раз выше средней зарплаты в стране.

Площадь коттеджа — 285 квадратных метров.

Как стало известно «Нашей Ниве», владеет домом семья бывшего председателя КГБ Степана Сухоренко. Того самого, который накануне президентских выборов пугал белорусов крысами в водопроводе.

«Элитный коттедж, лес рядом, водоем рядом, озеро рядом, река рядом, живописное место, душевая кабина, беседка, гараж, ландшафтный дизайн, охрана, евроотделка, камин, место для шашлыков, мебель, телевизор, DVD проигрыватель, спутниковое телевидение, холодильник, интернет» — на такие преимущества обращает внимание потенциальных жильцов семья Сухоренко.

Участок для строительства дома высокопоставленный спецслужбист получал в том же порядке, что и остальные чиновники — в подарок от руководства страны.

Правда, в период строительства Сухоренко был отправлен в отставку с поста председателя КГБ и направлен послом в Армению.

Может быть, высокую цену в $3500 можно объяснить презентабельным соседством? Действительно, по одну сторону проживает бывший министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Владимир Цалко, следом за ним — бывший глава Минской области Борис Батура.

По другую сторону стоят коттеджи Сергея Ткачева, бывшего советника Лукашенко по экономике, и экс-министра иностранных дел Сергея Мартынова.

Официально дом принадлежит дочери Сухоренко. Он переписал на нее недвижимость два года тому назад. К сожалению, Татьяна отказалась комментировать «Нашей Ниве» свое объявление на сайтах агентств недвижимости.

Степан Сухоренко родился в 1957 году в деревне Здудичи Светлогорского района. Окончил Белорусский технологический институт (ныне БГТУ), Высшие курсы КГБ СССР, Академию управления при президенте Беларуси (заочно).

Служил в структурах КГБ в 1984—2007, в 2005—2007 являлся главой ведомства.

Запомнился заявлениями накануне «президентских выборов» 2006 года, когда на пресс-конференции сказал, что оппозиция готовит ряд провокаций, в том числе собирается забрасывать дохлых крыс в систему водоснабжения. О том, было ли соответствующее расследование и о его результатах ничего не известно, однако Сухоренко и в более поздних интервью настаивал на правдивости истории с крысами.

В 2008—2015 гг. Сухоренко являлся послом Беларуси в Армении, затем работал в Банке развития, откуда уволился несколько месяцев назад.

Имеет дочь и сына. Сын Андрей фигурировал в СМИ как представитель Беларуси в офисе Совета Европы в Страсбурге.