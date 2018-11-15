Политзаключенный Святослав Баранович рассказал про пытки в колонии 3 15.11.2018, 13:46

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Святослав Баранович

На суде он честно рассказал некоторые подробности того, как раз за разом получал по 10 суток ШИЗО.

В минувшую пятницу, 5 ноября, на территории исправительной колонии №1 в Новополоцке прошел судебный процесс по жалобам осужденного за «применение насилия к милиционеру» Святослава Барановича на вынесенные ему дисциплинарные взыскания. Суд отклонил все его жалобы в полном объеме, пишет правозащитный центр «Весна».

Напомним, что в середине октября сестре Барановича Наталье стало известно, что в суде будет рассматриваться вопрос об изменении режима отбывания наказания для него на более жесткий. Причина - большое количество дисциплинарных взысканий, которые Баранович получает регулярно, начиная с первых дней пребывания в ПК №1. После первого заседания сестра Барановича узнала от его адвоката, что за четыре с половиной месяца, проведенных в колонии, непосредственно в отряде ее брат пробыл лишь около двух недель. Остальное время - это ШИЗО и ПКТ.

Например, последние десять суток ШИЗО он получил 23 октября за то, что якобы во время приема пищи украл ложку и заточил ее. Причины других взысканий Барановича еще в начале сентября начальник колонии описал его сестре по телефону: "Не моется, не бреется, не содержит себя в надлежащем санитарном состоянии, а также отказывается делать уборку и соблюдать правила внутреннего распорядка".

Сам Святослав принципиально не согласен с этими взысканиями и с помощью адвоката решил обжаловать 15 из них - наказаний ШИЗО и выговоров.

На судебном заседании пятого ноября, где рассматривались его жалобы, он честно рассказал некоторые подробности того, как раз за разом получал по десять суток ШИЗО.

По словам Барановича, на него оказывалось психологическое давление со стороны администрации и сотрудников колонии. Например, в один из тех редких дней, когда тот был в отряде, к нему подошел командир другого отряда и сказал примерно следующее: "Ты же хочешь здесь жить нормально? Тогда признавай вину по каждому своим нарушению!"

Но Святослав не считал должным признавать вину в том, чего не делал, либо в том, что мог легко исправить. Так, одно из взысканий было получено им за то, что он будто бы не побрился. Святослав же утверждает, что брился всегда. Но дело в том, по словам Барановича, что администрация всегда могла найти то, к чему придраться. Они и не скрывали своего предвзятого отношения.

"Однажды, когда они (представители администрации) заходили в камеру, то просто сказали, что им все равно, брился я или нет, убирал помещение или нет. Говорили, что все равно найдут, за что меня привлечь к дисциплинарной ответственности", - отметил на суде Баранович.

Также, даже если небольшое нарушение было, Баранович просил возможность исправить ситуацию, но администрация отказывалась идти навстречу. Так, одно из взысканий он получил за неубранную у окна паутину, но он физически не смог до ней дотянуться. Баранович просил у представителей колонии дать ему хоть какой-то инструмент, который бы помог дотянуться до паутины, но те проигнорировали его просьбы.

Святослав сообщил, что из 15 взысканий он признал себя виновным только в четырех, и то только из-за давления со стороны администрации. В остальных же случаях он отказывался признавать вину, и тогда, по его словам, начинались пытки. Его ставили на растяжку в метре от стены, били по ногам, иногда до синяков, обыскивали. Он считает это не чем иным, как жестоким и бесчеловечным обращением.

Представитель колонии №1 на суде конечно же отрицал все нарушения, говорил, что все взыскания вынесены справедливо, а судья Снежана Калиниченко предсказуемо стала на сторону колонии. Решение - в удовлетворении жалоб об отмене дисциплинарных взысканий отказать в полном объеме.

В скором времени Святослава Барановича ждет новое судебное заседание, где продолжится рассмотрение дела об изменении режима отбывания наказания на более жесткий.

Напомним, 15 марта 2017 года, когда в Минске проходил «Марш нетунеядцев», была попытка сотрудниками милиции в штатском задержать часть митингующих в масках во время их посадки в троллейбус.

Началась драка. Баранович был задержан в начале октября и помещен под стражу в СИЗО №1 Минска. Ему было предъявлено обвинение в «применении насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364 Уголовного кодекса). 15 февраля 2018 года в суде Московского района Минска начался судебный процесс по этому уголовному делу. .

Прокурор Сергиенко запросила для активиста четыре года заключения. 12 марта Барановича осудили на 3 года лишения свободы. Он обжаловал приговор, но коллегия Мингорсуда оставила жалобу без удовлетворения.