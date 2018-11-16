Дэвид Хокни стал самым дорогим художником из ныне живущих 1 16.11.2018, 10:17

Фото: CHRISTIE'S IMAGES LTD. 2018

Его картину «Бассейн с двумя фигурами» продали за рекордные $90,3 миллионов.

Картину 81-летнего британского художника «Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» продали на аукционе послевоенного и современного искусства Christie's в Нью-Йорке за рекордные 90,3 млн долларов.

Аукционный дом оценивал картину в $ 80 млн. Это почти в три раза больше прошлого рекорда Хокни - в мае этого года его работа «Шоссе на Тихоокеанском побережье и Санта-Моника» (1990) была продана за $ 28,5 млн на аукционе Sotheby's,

«Бассейн с двумя фигурами» стал самым дорогим из произведений живущих авторов, проданном на аукционе, а Хокни — самым дорогим живущим художником, сообщает ВВС.

Хокни на фоне своей картины "Большой всплеск" в Ноттингеме, 2009 год

Фотo: Getty Images

Сопредседатель департамента послевоенного и современного искусства Christie's Алекс Роттер назвал «Бассейн с двумя фигурами» одним из величайших шедевров современной эпохи:

— Это одна из тех уникальных ситуаций, когда все — критики, историки и представители рынка — соглашаются, что это картина, которую выбрали бы 9 человек из 10.

Покупатель картины не раскрывается, кто выставил ее на аукцион — также неизвестно. Последним зарегистрированным владельцем этой работы Хокни был 81-летний британский миллиардер Джо Льюис, проживающий на Багамских островах.

Льюис — страстный коллекционер искусства. В его коллекции есть в том числе работы Пабло Пикассо, Марка Шагала и Анри Матисса. По данным на 2018 год, он занимает 388-е место в списке миллиардеров Forbes.

Лоусон сидит на фоне своего портрета в лондонской галерее Тейт

Фотo: Getty Images

«Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)» Хокни написал в 1972 году. Картина стала самой знаковой и узнаваемой работой художника.

В ней соединены два самых распространенных мотива картин Хокни - бассейн и двойной потрет. Сюжет картины появился в 1971 году после того, как Хокни на полу своей лондонской студии сопоставил две фотографии.

— На одной был человек, плывущий под водой, и, следовательно, довольно искаженный, а на второй — мальчик, который смотрел на что-то на земле. Идея нарисовать две фигуры в разных стилях мне так понравилась, что я незамедлительно принялся за работу, — приводятся воспоминания Хокни на сайте Christie's.