Капкан для инвестора 2 Александр Калинин, «Белорусы и рынок»

16.11.2018, 13:02

Указ Лукашенко № 488 усиливает отток денег из страны.

Указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» значительно увеличивает риск инвестора и приносит больше вреда, чем пользы.

Наиболее распространенная в мире практика привлечения инвестиций — покупка готовых предприятий или долей в их уставных фондах. В Беларуси инвестор рискует столкнуться с крупными финансовыми санкциями, если покупаемое им предприятие в прошлом имело деловые отношения с субъектами хозяйствования, включенными в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

Указ № 488 был принят для защиты интересов государства от вреда, причиняемого в результате незаконной минимизации сумм налоговых обязательств. Цель, безусловно, благая. Однако, как это нередко бывает, вместе с водой выплеснули младенца. Ставилась задача снабдить контролирующие органы надежным оружием для пресечения незаконной деятельности лжепредпринимательских структур. По факту же вышло, что жертвами становятся в основном благонамеренные коммерческие организации, причем из реального сектора экономики.

Идея указа заключалась в том, что благодаря реестру (сегодня он насчитывает уже около 8 тыс. субъектов) юрлица и ИП смогут сами эффективно отслеживать принадлежность своих контрагентов к лжепредпринимательским структурам. Однако в указе нет увязки по датам, когда контрагент был включен в реестр и когда была совершена хозяйственная операция. Для применения санкций на практике достаточно наличия договорных отношений предприятия с лжепредпринимателем. Контролеры не принимают в расчет тот факт, что во время совершения хозяйственной операции контрагент не был включен в реестр: санкции накладываются даже на сделки пятилетней давности.

Указом предусмотрен внесудебный порядок включения субъектов предпринимательской деятельности в реестр. Сегодня для этого достаточно не находиться по адресу, указанному в учредительных документах, хотя еще пять лет назад ситуация была совершенно иной.

Правоприменительная практика указа № 488 сложилась таким образом, что именно бизнес должен доказывать свою невиновность, а не контролеры юридически мотивировать свои претензии к субъектам хозяйствования. К сожалению, юристам Белорусского союза предпринимателей приходилось не раз сталкиваться с ситуацией, когда, даже несмотря на наличие доказательств фактического совершения хозяйственной операции, к организации применялся порядок налогообложения на основании указа № 488, то есть, если называть вещи своими именами, санкции. В результате данный нормативный акт превратился в инструмент экономических репрессий, в негативный фактор как для белорусских, так и для иностранных инвесторов. Сегодня указ приносит экономике страны больше вреда, чем пользы, из-за чего вопрос о его отмене и был внесен в повестку дня.

Наряду с санкциями в соответствии с указом № 488, к тому же самому деянию применяется ч. 4 ст. 12.17 «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению» КоАП. После подпадания под «особый режим налогообложения» согласно указу № 488 и санкции в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП далеко не все малые предприятия могут восстановиться и работать дальше.

Таким образом, иначе как палкой в колеса идеи построения цифровой экономики с применением смарт-контрактов указ не назвать. Он противоречит принципу презумпции невиновности плательщика, предусмотренному новой редакцией Налогового кодекса.

В рамках идущей дискуссии стоит напомнить требования указа № 78 «О мерах по повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь». Совмину было поручено обеспечить пересмотр показателей эффективности работы фискальных органов в части смещения акцентов с текущего наполнения бюджета субъектами хозяйствования на стратегическое обеспечение их стабильной и безубыточной работы. Тем не менее из открытых источников общественность узнала, что в проекте бюджета на 2019 год, как и в предыдущие годы, заложены доходы в размере 131 млн руб. в виде штрафов.

По мнению представителей делового сообщества, косметические изменения в указ о лжепредпринимательстве не приведут к положительному результату. Только его отмена может вернуть доверие инвесторов и оздоровить инвестклимат Беларуси.

Александр Калинин, «Белорусы и рынок»