В Минске «сотрудники энергонадзора» грабят пенсионеров 1 17.11.2018, 12:06

Псевдоработники соцслужб продолжают фигурировать в сводках.

Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже.

По данным следствия, 38-летняя неоднократно судимая уроженка Бобруйска, под видом контролера по энергонадзору, путем обмана проникала в жилище пожилых граждан, где похищала денежные средства и другие материальные ценности, сообщает пресс-служба СК.

Так, в июне текущего года обвиняемая, под предлогом проверки работоспособности счетчика учета электроэнергии, вошла в квартиру, попросила хозяина предоставить договор энергоснабжения и документы на счетчик. Когда 89-летний мужчина отвлекся, похитила принадлежащие ему денежные средства в сумме более 200 рублей.

Спустя несколько дней таким же способом похитила кошелек и копилку с денежными средствами, принадлежащие пожилым гражданам, причинив тем самым ущерб на общую сумму более 100 рублей.

В ходе расследования была произведена проверка показаний на месте, по месту жительства обвиняемой изъята украденная копилка.

Действия женщины квалифицированы по ч. 2 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Имущественный вред был возмещен в полном объеме.

За совершенные преступления в октябре 2018 года вступил в законную силу обвинительный приговор.