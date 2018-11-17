МИД Беларуси по-хамски ответил Пашиняну 21 17.11.2018, 14:07

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Анатолий Глаз

Реакция белорусской официальной стороны на критику была предсказуемой.

Правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике, отметил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя заявление Никола Пашиняна о претензиях в адрес белорусского диктатора.

Напомним, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян накануне заявил журналистам, что намерен потребовать объяснений от Александра Лукашенко в связи с обсуждением с послом Азербайджана Латифом Гандиловым сложившейся в ОДКБ ситуации. В ходе встречи с Гандиловым белорусский президент заметил, что на пост генсека ОДКБ есть несколько кандидатур.

В субботу пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал заявление Пашиняна.

"Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать", — цитирует Глаза пресс-служба министерства.

По словам представителя МИД, это может быть приемлемо в отношении бывшего генерального секретаря ОДКБ – гражданина Армении Юрия Хачатурова, однако в межгосударственных отношениях существуют вполне четкие нормы протокола и этикета.

"Наверное, господин Пашинян пока не понял, что правила так называемой уличной демократии неприемлемы в большой политике. Жаль, надеемся, что со временем это пройдет", - добавил Глаз.

И.о. премьер-министра Армении намерен требовать объяснений не только от Лукашенко, но и от Нурсултана Назарбаева, который после саммита в Астане заявил журналистам, что необходимо назначить генсеком ОДКБ представителя Беларуси.

По словам Пашиняна, никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения в ОДКБ принимаются при консенсусе.

Саммит стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности проходил в Астане 8 ноября. На нем, вопреки ожиданиям, не был утвержден новый генеральный секретарь организации.