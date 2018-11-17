«Быть бунту. Доиграются ведь» 6 17.11.2018, 15:31

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Как белорусы реагируют на ограничение беспошлинных покупок.

Для тысяч жителей западных областей Беларуси с 1 января наступает новая реальность. Серьезные ограничения на ввоз товаров и продуктов из Литвы, Польши и Украины ударят не только по тем, кто зарабатывал на трансграничной полулегальной торговле, но и по обычным людям, которые привыкли к дешевым и качественным товарам из соседней страны. Представители крупных фирм, наоборот, радостно потирают руки и предупреждают, что цены на бытовую технику в Беларуси вырастут уже в первые месяцы нового года, пишет Telegram-канал «Баста».

«При желании власти могли бы «отбиться» от таких требований Евразийской экономической комиссии или отсрочить их введение — так уже было ранее в ситуации с предпринимателями. Но в Беларуси есть свои лоббисты полного запрета на ввоз товаров из-за границы — это крупный бизнес, близкий к Лукашенко. Они заинтересованы в том, чтобы жители страны покупали брендовую технику у них при том, что почти вся она — российской сборки, дорогая и не очень качественная», - рассказал нам представитель одной из торговых сетей в Минске.

Наиболее острая реакция на новые нормы, как и следовало ожидать, - у брестчан и гродненцев. Вот что пишут люди на форумах сайтов и в местных чатах Viber и Telegram:

- Надоел уже этот мошенник карманы чистить! Все ему мало.

- Среди моих знакомых ездят раз в три месяца все. Зачем покупать в «5 элементе» телевизор за 2200 рублей, если из Польши можно точно такой привезти за 1200 рублей? Да и по детской одежде, тем же памперсам, велосипедам детским, электронике, бытовой технике разница более чем существенная. По лекарствам вообще треш - в три раза дешевле большинство позиций.

- И неспроста брестские пограничники двойной забор в Каменецком районе с Польшей строят! Скоро народ так ломанется от голодухи, что будет ай-яй-яй!

- Мотивы простые: Россия пытается вести войну почти со всем миром, а мы прицепом должны страдать. Причем нас никто даже не спрашивает — молчать, мол, холопы и все тут.

- Кто все эти люди, принимающие эти законы? Дорвавшееся до кормушки наглое, бессовестное, беспринципное, ненасытное, лицемерное ворьё.

- Помню, как тунеядцы в прошлом году протестовали, так у нас, в Гродно, маловато людей вышло — все говорили, что нам побоку, мы с границы прокормимся. А что сейчас делать будем? Тысячи людей работу потеряют — это только в Гродно.

- Предлагаю лозунг политикам на ближайшие кампании: «Верните закупы!», поддержка в Гродно гарантирована.

- С такими нововведениями, налогами и поборами — быть бунту! Доиграются ведь. Скоро уже...