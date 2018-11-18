На границе Ингушетии и Чечни начались столкновения 18.11.2018, 8:23

2,874

Чеченские силовики стянули к месту протестов строительную и военную технику.

В Ингушетии задержаны участники акции против передачи земель Чечне. По данным портала "МБХ медиа" , в отделения полиции доставили активистов Магомеда Муцольгова, Руслана Яндиева, Бараха Чемурзиева и Ахмеда Погорова. Они участвовали в так называемом субботнике на территории башенных комплексов в районе реки Фортанга у границы с Чечней, сообщает svoboda.org.

Руководитель регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов рассказал журналистам, что глава Ингушетии незаконно собирается передать территории башенных комплексов Чечне. Власти республики начали препятствовать проведению акции еще со вчерашнего вечера, а с чеченской стороны к комплексу стянули строительную и военную технику, заявил оппозиционер.

Сообщается, что при задержании был избит активист Руслан Яндиев. У отделений полиции Назрани, куда доставили задержанных, собираются протестующие.

26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение "Об установлении границы" между республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызвал массовые протесты в Ингушетии: по нему Чечне передаётся часть территории Сунженского района, который в республике считают своим.

30 октября Конституционный суд Ингушетии отменил соглашение о границе и потребовал провести референдум по этому вопросу. Суд постановил, что документ "без его утверждения на референдуме Республики не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Ингушетии".

8 ноября Юнус-Бек Евкуров обратился по этому вопросу в Конституционный суд России, а 14 ноября Всемирный конгресс ингушского народа попросил привлечь его к участию в рассмотрении жалобы главы Ингушетии. Эту просьбу накануне удовлетворил Конституционный суд России. Детали обращения Евкурова до сих пор не известны.